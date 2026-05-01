NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 1º de maio

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 1º de maio

A sexta-feira (1/5) deve ser de tempo estável em Minas Gerais, com céu claro a parcialmente nublado em todo o estado. A previsão é de mais um dia com características típicas de outono, grande amplitude térmica – manhãs com temperatura amena e tardes quentes – e com índices de umidade relativa do ar, nas horas mais quentes do dia, próximo a 30% na maioria das regiões mineiras. 

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 10° C e a máxima de 35° C.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

AVISO DE PAUTA: Governo e Celesc apresentam pacote de ações para o desenvolvimento sustentável de SC – ACN

Posted on Author boavistaagora.com.br

Governo do Estado e a Celesc anunciam, nesta terça-feira, dia 28, às 14h, na Sede Central da Celesc, um pacote de ações para promover o desenvolvimento sustentável do Estado, a economia de energia e a eficiência energética. O evento contará com a presença do governador Jorginho Mello, do presidente da Celesc, Tarcísio Estefano Rosa, secretários […]
NOTÍCIAS

Trato por Criciúma intensifica orientações no mês em que se comemora o Dia Mundial da Água

Posted on Author boavistaagora.com.br

O mês em que se comemora o Dia Mundial da Água trouxe mais uma oportunidade para a equipe do Trato por Criciúma intensificar o diálogo com a população. Ao lado da Diretoria Municipal de Meio Ambiente de Criciúma (DMACRI), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Criciúma, e da Racli Limpeza Urbana, entre outras […]
NOTÍCIAS

Prefeitura Entregou a reforma da UBS da COHAB nesta quinta-feira(12) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br

  Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a entrega da reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Cohab Bandeirantes. O local passou por um processo de revitalização que inclui melhorias na rede elétrica, nova pintura e reforma do telhado, com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro, […]