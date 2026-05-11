5ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras é realizada na Praça Coronel Fernando Prestes – Agência de Notícias

Fotos: Carlos Salles – Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou, neste sábado (9), a 5ª edição da Expo Mulheres Empreendedoras, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Centro, reunindo cerca de 75 expositoras dos mais diversos ramos do empreendedorismo.

O objetivo da iniciativa municipal, que contou com apoio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), foi de oferecer oportunidade a mulheres da cidade com perfil empreendedor e que buscam crescimento profissional, divulgação de seu trabalho e valorização no mercado.

Na abertura da Expo Mulheres Empreendedoras, a secretária da Mulher, Wanda Aparecida Oliveira, representou o prefeito Rodrigo Manga e enalteceu o trabalho desenvolvido pela pasta, que oferece diversas ações em prol da população feminina da cidade. “Agradeço a presença das expositoras que aproveitam as iniciativas municipais com o objetivo de crescer no empreendedorismo. O evento é realizado com o apoio de parceiros que colaboram com serviços que auxiliam na qualificação profissional da população”, disse.

O empreendedorismo é um setor que recebe incentivos importantes por parte da Administração Pública. Presente no evento, o secretário da Semepp, Clayton Lustosa, destacou os programas disponíveis no município. “O governo tem pensado em ações nesta área com muito carinho e é nítido o desenvolvido de Sorocaba. Hoje, temos linhas de crédito disponíveis que garantem a atividade de negócios em diversos setores”, comentou.

No local, também estiveram presentes os secretários de Comunicação (Secom), Rodrigo Alcântara; Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), Péricles Regis; de Desenvolvimento Econômico (Sede), Fábio Duarte; de Gabinete Central (SGC), Evandro Bueno; além do ouvidor-geral do Município, Giovane Neves; da representante da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), Laís Teixeira; do gerente regional do Sebrae Sorocaba, Alexandre Martins; e da vereadora, Jussara Fernandes.

Os sorocabanos tiveram à disposição produtos e serviços das expositoras, de diferentes categorias, como Confeitaria e Panificação; Artesanato, Estética e Beleza, Confecção e Moda; Decorações em geral; Saboaria Artesanal; Bijouterias; e Prestação de serviços.

A empreendedora Maria Vitória Galvão, de 24 anos, participa da iniciativa desde a primeira edição com os “Sonhos da Mavi”. O negócio, do ramo de confeitaria, cresceu desde sua primeira exposição, que, na data, rendeu a venda de 60 sonhos em duas horas. “Há um ano eu saí da empresa que trabalhava e comecei as vendas de sonhos. Eu estava em uma fase difícil, meu pai deu apoio e começou dar certo. A Expo Mulheres deu muito incentivo e, com o crescimento das vendas, contei com orientações da Semul que propôs a venda dos doces, também com outras opções de recheio”, contou.

Quem passou pela Praça Coronel Fernando Prestes também conferiu as apresentações da fanfarra da E.M. “Dr. Getúlio Vargas”; da Galera do Passinho, com o Grupo de Flashback; da Orquestra Locomotiva; do Grupo Ellas, da Chácara do Idoso; aula de FitDance, com Kaio Sorriso; além das misses mirins, Larissa Oliveira, Recebe Almeida e Antonella Brunassi; e das cantoras, Mary Rodrigues e Christine Mendes.

O Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), deixou à disposição dos munícipes os serviços da unidade móvel Van do Emprego, com a presença do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Enquanto a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), ofereceu ao público presente mudas de plantas e árvores.

Todas as empreendedoras participantes foram selecionadas por meio de edital de chamamento publicado no jornal Município de Sorocaba. A Secretaria da Mulher está localizada na Av. Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99772-6431 ou pelo e-mail: semul@sorocaba.sp.gov.br.