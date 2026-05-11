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AVISO DE PAUTA: governador participa da Festa do Colono e da final da Arrancada Catarinense de Tratores em Turvo

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O governador Jorginho Mello participa neste domingo, 10, às 10h30, da 26ª Festa do Colono e da final da 18ª Arrancada Catarinense de Tratores, no município de Turvo. O evento celebra a tradição agrícola no Sul catarinense.

A programação reúne produtores, expositores e visitantes, com destaque para a tradicional competição de tratores, considerada uma das principais atrações do evento.

Serviço

  • O quê: participação na 26ª Festa do Colono e na final da 18ª Arrancada Catarinense de Tratores
  • Quando: domingo, 10, a partir das 10h30
  • Onde: Parque de Exposições Prefeito Ires Olivo – Av. Municipal, 2970 – Cidade Alta – Turvo/SC
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