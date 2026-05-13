Painel do Salão Nacional do Turismo destaca crescimento da pesca esportiva em Roraima

O estado registrou crescimento de roteiros turísticos na Região Águas e Florestas da Linha do Equador, muitos deles voltados à pesca esportiva

Promovido pelo Ministério do Turismo e pela FishTV, o Painel “Turismo de Pesca Esportiva Sustentável – Experiências de Natureza com Propósito e Valor Agregado” reuniu, na tarde de sexta-feira (08), dados expressivos sobre a expansão da atividade em todo o país.

Com forte presença de representantes da Região Norte, Roraima consolidou-se novamente como um dos principais destinos de pesca esportiva do Brasil, com impactos significativos na economia local.

A diretora de Marketing da Amazonastur, Ana Cláudia Rego, destacou o crescimento exponencial do segmento no Amazonas. Em seguida, o superintendente de Turismo de Rondônia e coordenador das Rotas Amazônicas Integradas, Gilvan Pereira Junior, apresentou os resultados e a força do turismo de pesca no estado vizinho.

O secretário adjunto de Cultura e Turismo de Roraima, Bruno Muniz de Brito, detalhou as políticas públicas implementadas desde 2019, a partir da construção do Plano Estadual de Turismo. Segundo ele, o trabalho conjunto com o trade turístico, o Fórum Estadual de Turismo, prefeituras, comunidades tradicionais e o setor produtivo resultou em avanços expressivos.

“Roraima registrou um crescimento de dois para 69 roteiros na Região Turística Águas e Florestas da Linha do Equador, muitos deles voltados à pesca esportiva”, informou o secretário.

Apenas nessa região, formada pelos municípios de Caracaraí, Rorainópolis, Caroebe, São Luiz do Anauá e São João da Baliza, os roteiros de pesca esportiva cresceram 46% desde 2021.

O secretário ressaltou o potencial do lago da Usina Hidrelétrica de Jatapu, em Caroebe, que emerge como novo polo do turismo de pesca no estado. Desde 2023, o município promove o Festival da Pesca Esportiva do Tucunaré, que atrai pescadores de diversas partes do país. Recentemente, uma empresa investiu R$ 2 milhões na estruturação de uma operação completa de pesca no local, reforçando a vocação turística da região.

O FUTURO DO TURISMO

Ainda na tarde da sexta-feira, Bruno Muniz participou da palestra Agenda de Futuro para o Turismo Brasileiro, dividindo o palco com grandes estudiosos das políticas públicas do setor.

O evento, paralelo ao Salão Nacional de Turismo, promovido pela Associação Nacional dos Dirigentes de Turismo, destacou que o futuro do turismo brasileiro começa com decisões estratégicas tomadas hoje.

O encontro reuniu grandes nomes para discutir uma agenda concreta e inovadora para o setor, conectando visão de futuro, inteligência artificial e gestão pública eficiente. Um evento pensado especialmente para secretários de turismo que desejam transformar seus destinos com mais competitividade, inovação e resultados reais.

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