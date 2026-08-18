Governador visita HGR e Maternidade para fiscalizar, conferir melhorias e apontar mais avanços no atendimento

Medida tem como finalidade a melhoria da prestação de serviço de saúde para a população

O governador Soldado Sampaio vistoriou neste sábado, 09, duas bases importantes para a rede estadual: HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento) e o HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth).

As visitas em unidades hospitalares começaram no domingo passado (03) e têm como foco além de diagnosticar, conferir os avanços após as primeiras fiscalizações feitas pelo chefe do Executivo.

Na primeira visita, o governador esteve no HGR e constatou superlotação nos corredores e leitos, o que motivou a determinação de ampliação de leitos a partir de contratação na rede privada.

Dessa forma, de quinta-feira até sábado, 54 pacientes foram transferidos para os hospitais Lotty Íris e Hospital da Mulher, desafogando o HGR e eliminando espera por leitos. “Começamos essas vistorias há sete dias e percebemos os corredores com superlotação por falta de vagas nos leitos. Reunimos nosso secretariado e fizemos uma força-tarefa, buscamos parceria com hospitais e fizemos remanejamento para outros leitos confortáveis para média e alta complexidades. Hoje voltamos aqui e já vemos melhora significativa. Os poucos pacientes que estão aqui deram entrada hoje e os corredores estão praticamente vazios”, afirmou o governador.

No HGR, o governador conversou com pacientes e questionou se estavam sendo bem atendidos durante a internação. Além disso, visitou diversos setores do hospital, como: sala de medicação, observação, consultórios, entre outros. Sampaio considerou avanços nos primeiros dias de governo, assim como ressaltou que o trabalho vai continuar.

Soldado Sampaio afirmou, ainda, que as visitas nos hospitais fazem parte de um trabalho para conhecer de perto a realidade e buscar soluções que mantenham o bom funcionamento dos serviços e acolhimento que o Estado dá aos pacientes.

“Não é um favor meu, é dever enquanto governador dar a saúde pública adequada às pessoas. Elas pagam imposto para isso. Se alguém não fez, estava errado. Nós queremos fazer o certo e dar o devido atendimento. Ainda temos muito a fazer. Já avançamos na realização de cirurgias, determinei que se faça de domingo a domingo e ampliamos o número de procedimentos. Vamos trabalhar mais para zerar essa fila. Faremos de tudo, buscaremos parcerias com o Ministério da Saúde e hospitais particulares para darmos resposta imediata à população, porque é inaceitável como estava a situação”, pontuou Sampaio.

Paciente no HGR aprova acolhimento e melhorias no hospital

Viviane dos Santos chegou ao HGR há um dia e fala que se sente confortável no hospital. A funcionária pública diz que foi bem atendida e afirma que o espaço adequado contribui para o tempo em que está no HGR. Ela teve um problema de saúde na vesícula. Disse, ainda, sobre a vistoria do Governo de Roraima em relação às condições de estrutura e atendimento no hospital.

“Eu acho muito importante porque é pra ele ver de perto a realidade, como é que funciona aqui dentro do hospital, né? Então, a gente espera que venham mais melhorias para a saúde. Agora já tem mais leitos, apareceu mais leitos para os pacientes, não fica mais aquele tumulto de gente aqui. Eu entrei para fazer uma cirurgia de vesícula e me senti em casa aqui”, afirmou Viviane.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Rafaell Azevedo, as visitas rotineiras ao Hospital Geral de Roraima ajudam na dinamização dos problemas. Com o diagnóstico visto de perto e rápida solução, os avanços ocorrem para a melhoria do atendimento.

“O governador assumiu o governo e demandou para que a gente em uma semana conseguíssemos a desocupação dos pacientes nos corredores e o aumento das cirurgias. O HGR teve a liberação dos corredores, os pacientes agora estão mais acomodados no hospital de retaguarda. Em uma semana, foram feitas 330 cirurgias, fora os procedimentos. É essencial a presença do governador, porque com a vinda dele aqui, ele vê e delibera para a gente e dá carta branca para fazermos o que é necessário”, afirmou.

Mães aprovam internação e tratamento recebido na Maternidade

O governador Soldado Sampaio também visitou a Maternidade para conferir como está a unidade. Essa foi a primeira visita do governador ao local.

“Nós precisamos melhorar com o atendimento aqui, avançamos bastante nos últimos anos com relação à nossa maternidade. Temos uma boa estrutura, mas precisamos ampliar a quantidade de leitos. Cada dia aumenta a demanda por procura de leitos na nossa maternidade. Logo vamos inaugurar um novo bloco na maternidade com 53 leitos”, pontuou o governador.

Devido ao alto atendimento, Sampaio afirmou que há a necessidade de construção de uma nova Maternidade. Disse, ainda, que está em fase de consolidação um projeto para tornar a obra real.

“A gente está trabalhando para construir nossa Maternidade lá na zona Oeste da nossa capital. Já temos recursos em conta e um projeto. Estamos apenas no impasse da questão do terreno que nós estamos tentando encontrar soluções sobre isso esses dias. Logo teremos início da construção de uma nova maternidade na região do bairro Pintolândia”, confirmou o governador.

Joice Silva, paciente internada na Maternidade após parto prematuro, viu de perto a visita do Governo de Roraima. A neném de Joice está com boa saúde, após internação no HMI. Hoje, feliz em ver a saúde e evolução da filha, ela falou sobre a fiscalização do Estado na saúde ofertada.

“Vai fazer dois meses que eu estou aqui na UTI com ela para seguir com essa evolução e se Deus quiser em breve a gente vai ter alta. Fui muito bem atendida com suporte e médicos maravilhosos. Eu acho importantíssimo [governador vistoriar a Maternidade]. A gente ter o acesso direto e ele estar aqui para entender como funciona a realidade é uma coisa que, nossa! Isso é imprescindível. Acho que ele tinha que estar sempre”, falou Joice.

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