Investigado por estuprar ex-enteada é preso quase dois anos depois



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um homem, de 41 anos, investigado por estuprar a ex-enteada. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 8, no bairro Distrito Industrial. O suspeito estava foragido há quase dois anos.

De acordo com o delegado, Matheus Rezende, as investigações iniciaram a partir de 2023, quando a mãe da vítima procurou a Polícia e denunciou o acusado. O investigado se aproveitava da relação de confiança e da posição de padrasto para cometes os abusos sexuais continuamente a partir de 2022. Na época, a vítima tinha entre 11 e 12 anos à época dos fatos.

Conforme o delegado, o acusado agia principalmente quando a mãe da vítima não estava em casa, além de aproveitar momentos de convivência doméstica e situações de lazer para abordar a menor.

Após a denúncia, o investigado fugiu, permanecendo foragido, enquanto a Polícia Civil avançava nas investigações. O Ministério Público de Roraima (MPRR) também o denunciou e ele teve a prisão preventiva decretada.

A vítima foi submetida a exames periciais que confirmaram a violência sexual, fortalecendo o conjunto probatório. “Essa prisão representa mais um avanço no trabalho contínuo que desenvolvemos na DPCA. É uma luta diária no combate aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a responsabilização dos autores e com a proteção integral das vítimas”, disse o delegado.

O acusado passará pela audiência de custódia nesta sábado, 9.

Fonte: Da Redação