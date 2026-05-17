IFSP no Pint of Science Brasil 2026: confira nossa participação – IFSP

Festival de divulgação científica acontece entre os dias 18 e 20 de maio em diversas cidades do Brasil e do mundo

É tempo de a ciência transbordar os muros das universidades e dos centros de pesquisa para encontrar a população em bares, cafés, restaurantes, sorveterias, shoppings, praças e espaços públicos. Nos dias 18, 19 e 20 de maio, o festival internacional que brinda a ciência, o Pint of Science Brasil, vai tomar conta de 213 cidades em todas as regiões do Brasil.

O Pint of Science Brasil é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. O festival reúne pesquisadores e especialistas em bares e restaurantes para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento. O evento acontece anualmente em diversas cidades do Brasil e é parte do Festival Pint of Science, que ocorre simultaneamente em mais de 25 países.

Além de democratizar o acesso ao conhecimento científico, o festival contribui para despertar vocações, fortalecer a educação e valorizar a produção científica nacional. Vale destacar que não há necessidade de inscrições e todas as atividades são gratuitas, reforçando o compromisso com a inclusão e o amplo acesso à ciência.

A multiplicidade de temas que serão levados aos palcos é tão vasta quanto a diversidade do Brasil. Vão desde assuntos que estão dominando o noticiário ― como inteligência artificial, mudanças climáticas, exploração espacial e canetas emagracedoras ― até temáticas conectadas ao desenvolvimento regional e aos saberes de comunidades tradicionais.

“É uma grande responsabilidade nossa definir que pesquisas entram na nossa vitrine. Estou certo de que há muito trabalho científico de excelente qualidade ainda esperando para ser descoberto e aparecer nos nossos palcos”, revela o coordenador nacional do Pint of Science, Eduardo Bessa.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) marca presença mais um ano do festival com apresentações nas cidades de Sertãozinho, Presidente Prudente e São Paulo. Confira abaixo:

18/5 – Presidente Prudente

Do campo inteligente ao alimento na mesa, com a professora Roselene Oliveira, do Campus Presidente Prudente – saiba mais

19/5 – Sertãozinho

IA, Fake News e Plágio: Como Saber o Que é Real em um Mundo de Conteúdo Artificial?, com os professores Eduardo Andre Mossin e André Ricardo Borsato, do Campus Sertãozinho – saiba mais

19/05 – Presidente Prudente

Desigualdade que mata: o peso do racismo ambiental, com a professora Patrícia Nunes, do Campus Presidente Prudente – saiba mais

19/05 – São Paulo

Noite no Cemitério da Consolação: entre ciência e histórias que assombram, com a professora Aline Silva Santos, do Campus São Paulo – saiba mais

Para conferir a programação em cada cidade ou saber mais sobre o Festival Pint of Science, acesse pintofscience.com.br

Com informações de Pint of Science