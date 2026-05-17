Polícia Civil firma acordo com TJRR para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional a servidores

Cooperação prevê atendimento inicial a cerca de 270 servidores do Judiciário e poderá ser ampliada à população do interior do Estado

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) firmou um Acordo de Cooperação Técnica com o TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) para a emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) destinada aos servidores do Poder Judiciário estadual.

A iniciativa busca ampliar o acesso ao documento oficial e levar o serviço diretamente às estruturas institucionais.

Inicialmente, a ação prevê o atendimento de aproximadamente 270 servidores do Judiciário, tanto na capital quanto no interior. A proposta também contempla expansão futura para fóruns e atendimento à população, especialmente nos municípios do interior do Estado.

A formalização da parceria contou com a presença da delegada-geral da PCRR, Simone Arruda do Carmo, do juiz auxiliar da Corregedoria do TJRR, Eduardo Alvares de Carvalho, e do diretor do IIOC (Instituto de Identificação Odílio Cruz), Hênio Stânio Lima Andrade.

Segundo o juiz Eduardo Alvares de Carvalho, a iniciativa integra uma política institucional voltada à promoção da cidadania e à ampliação de serviços públicos essenciais. ”Trabalhamos para ampliar essa atuação à população, nos fóruns da capital e do interior. Trata-se de uma ação importante, que assegura cidadania e dignidade às pessoas”, destacou.

A delegada-geral Simone Arruda do Carmo ressaltou que, o acordo representa uma estratégia de integração entre instituições para ampliar o acesso ao documento em todas as regiões do Estado.

“Estamos garantindo esse atendimento aos servidores do Judiciário por meio da atuação direta do Instituto de Identificação. Na sequência, já temos agendamentos para o interior e demais estruturas do Tribunal, com a perspectiva de ampliar essa ação também para a população, especialmente nos municípios do interior, em parceria com o TJRR”, afirmou.

De acordo com o diretor Hênio Stânio, a iniciativa facilita o acesso ao serviço público ao descentralizar o atendimento e levá-lo diretamente ao ambiente de trabalho dos servidores.

“Essa ação amplia o alcance do serviço de identificação civil e facilita o acesso para servidores que muitas vezes não conseguem comparecer ao Instituto em tempo hábil. Estamos levando esse atendimento diretamente ao local de trabalho, garantindo mais eficiência, comodidade e inclusão documental”, disse.

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