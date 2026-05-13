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Prefeitura de Bonito inicia reforma da Ponte do Hormínio na próxima segunda-feira (18) – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito inicia, na próxima segunda-feira (18), a reforma da Ponte do Hormínio, localizada no final da Rodovia do Turismo, a cerca de 14 quilômetros da área urbana do município. A obra será executada pela Secretaria Municipal de Obras e tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego e segurança para os moradores e usuários da região.

A estrutura possui 42 metros de extensão e 4,5 metros de largura. A última reforma realizada na ponte aconteceu em 2018.

Os serviços fazem parte do cronograma de manutenção das estradas e pontes rurais do município, assegurando mais durabilidade à estrutura e melhores condições de acesso para produtores rurais, moradores e demais condutores que utilizam a via diariamente.

Durante a execução da obra, a Prefeitura de Bonito orienta os motoristas que trafegam pela região dos Belini a utilizarem a rota alternativa pela Fazenda Sertanejo, com acesso até a Estrada Velha, via que liga os municípios de Guia Lopes da Laguna e Bonito. A rota contará com sinalização para orientar os condutores durante o período de interdição.

A administração municipal pede atenção redobrada aos motoristas e reforça que as intervenções são necessárias para garantir melhores condições de mobilidade e segurança para toda a população.

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