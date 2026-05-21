ESPORTES

Sesi Araraquara vence o Cerrado e encosta na liderança da LBF

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Sesi Araraquara vence o Cerrado e encosta na liderança da LBF

Atual tricampeão da Liga de Basquete Feminino (LBF), o Sesi Araraquara se manteve na caça ao Sampaio Basquete, líder da temporada 2026 da competição. Neste domingo (17), o time paulista derrotou o Cerrado BRB por 63 a 58 no Sesc de Ceilândia (DF). O duelo foi transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Esta foi a 12ª vitória do Sesi em 14 rodadas. Com os dois pontos conquistados pelo triunfo deste domingo, o time de Araraquara (SP) igualou os 26 pontos do Sampaio, que tem um jogo a menos, está invicto e possui melhor saldo de cestas. O ponto somado pela derrota levou o Cerrado a 21 na classificação, na quarta posição. A equipe brasiliense acumula 13 partidas, com oito resultados positivos e cinco tropeços.

A pivô Aline Moura, capitã do Sesi, foi eleita o destaque do jogo, com direito a um duplo-duplo (quando se atinge dois dígitos em duas estatísticas na partida). Foram 15 pontos e 14 rebotes.

Coritiba ofusca festa para Neymar e derrota Santos pelo Brasileirão

Brasileirão: Palmeiras tropeça e Flamengo pode encostar na liderança

O desempenho das paulistas no garrafão, aliás, foi decisivo para o resultado. A equipe apanhou 50 rebotes (19 a mais que o Cerrado) no confronto, sendo 38 defensivos e 12 ofensivos, que provocaram 12 pontos de “segunda chance”, contra apenas cinco das anfitriãs.

As duas equipes voltam às quadras na próxima quarta-feira (20), às 20h30 (horário de Brasília). O Sesi recebe o Pontz São José em Araraquara. O Cerrado visita o Sport no ginásio do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em Recife.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

ASSISTIR AO VIVO Racing x Cruzeiro HOJE (23/11) Final Sul-Americana, ESCALAÇÃO E PALPITES

Posted on Author boavistaagora.com.br

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Racing x Cruzeiro  acontece  HOJE (23/11) às 17hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. O Racing o mandante da partida. A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana 2024 acontecerá como na data descrita acima.  LINKS ÚTEIS SUL-AMERICANA AO VIVO Notícias do Corinthians […]
ESPORTES

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6597 DE HOJE TERÇA (03/12)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Hoje, os entusiastas das Loterias da Caixa aguardam ansiosos pelos resultados de emocionantes sorteios. Hoje, a expectativa gira em torno do sorteio da Quina, uma loteria que conquistou o coração dos apostadores pela simplicidade e pelas recompensas atrativas. No jogo da Quina, os participantes escolhem cinco números entre os 80 disponíveis no bilhete, buscando acertar […]
ESPORTES

Al Khaleej x Al-Nassr ESCALAÇÕES, ASSISTIR AO VIVO Campeonato Saudita COM IMAGENS, HOJE (21/01), PALPITES, ESCALAÇÕES

Posted on Author boavistaagora.com.br

O jogo entre Al Khaleej x Al-Nassr acontece HOJE (21/01) às 15 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Saudita  2024 – 2025. AO VIVO COM IMAGENS   Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV. Prévia: Al Khaleej x Al-Nassr – Pro […]