E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira” recebe visita técnica da UFSCar – Campus Sorocaba para demonstrar práticas inovadoras na educação pública

Fotos: Divulgação

A E.M. “Duljara Fernandes de Oliveira”, que integra a rede municipal de Sorocaba, recebeu visitas técnico-pedagógicas da Universidade Federal de São Carlos – Campus Sorocaba, nos dias 11 e 12 de maio. Participaram estudantes do curso de Pedagogia das disciplinas de Coordenação Pedagógica e Políticas Públicas Educacionais, acompanhados pelas professoras Edna Cristina do Prado e Juliana Rezende Torres.

O objetivo das visitas foi proporcionar aos universitários a oportunidade de conhecer, na prática, os projetos inovadores, as metodologias ativas e as políticas públicas educacionais desenvolvidas pela escola. A experiência também servirá de base para a produção de artigos científicos e para a construção de um e-book acadêmico sobre práticas inovadoras na educação pública.

Os estudantes foram recebidos pelo diretor da escola, Alex Santos, além de professores, equipe escolar e parceiros da instituição. Durante a programação, os visitantes participaram de uma roda de conversa sobre os processos de transformação vivenciados pela escola nos últimos cinco anos, debatendo como as metodologias ativas são operacionalizadas no cotidiano escolar e os impactos positivos dessas mudanças para os estudantes, docentes e comunidade.

Os acadêmicos também conheceram os espaços pedagógicos da unidade e participaram de vivências práticas nos projetos de Metaverso e Robótica Educacional, iniciativas que integram tecnologia, inovação e aprendizagem significativa.

Para o diretor Alex Santos, a aproximação entre universidade e escola pública fortalece a construção coletiva do conhecimento e amplia as possibilidades de transformação social por meio da educação. “É uma alegria receber a universidade na escola e dividir um pouco sobre a nossa proposta pedagógica. A aproximação entre universidade e escola pública é essencial para que a teoria dialogue com a prática, permitindo que futuros educadores conheçam experiências reais de transformação educacional. Quando universidade e escola caminham juntas, fortalecemos a pesquisa, a formação docente e, principalmente, a qualidade da educação pública”, destacou Alex.

A professora Edna Cristina do Prado, por sua vez, ressaltou a importância da experiência para a formação acadêmica dos estudantes.

“A visita técnico-pedagógica à Escola ‘Duljara Fernandes de Oliveira’ teve como objetivo permitir que os estudantes das disciplinas de Coordenação Pedagógica e Política Educacional II, do curso de Pedagogia da UFSCar, campus Sorocaba, pudessem conhecer, in loco, o trabalho da coordenação pedagógica e como as políticas públicas se materializam na escola pública, a fim de que, de posse dos conhecimentos adquiridos, possam construir artigos científicos e capítulos de um e-book sobre práticas inovadoras na educação.”

A docente ainda destacou que a experiência ajudou a romper paradigmas comuns no ambiente universitário. “A visita permitiu mostrar aos estudantes que não é verdadeira uma frase muito ouvida nos corredores da universidade: ‘Na prática, a teoria é outra’. Ao contrário, todos os envolvidos perceberam que a prática, embasada em conhecimentos sólidos, legislação, concepção de gestão, abordagens metodológicas e no trabalho coletivo entre equipe gestora, servidores, docentes, alunos, comunidade e família, gera uma escola inclusiva, alegre, bonita, inovadora e, sobretudo, uma escola em que há, verdadeiramente, aprendizagem.”

Segundo a professora, o sentimento deixado após a visita foi resumido em uma frase marcante: “Depois de tudo que vimos, ouvimos e sentimos, não nos restam dúvidas de que é possível acreditar na educação pública brasileira. Agora, a universidade engrossa o coro: somos todos Duljara!”

A professora Juliana Rezende Torres também relatou o encantamento com a experiência vivenciada na unidade escolar. “Fui convidada por uma colega da UFSCar que estava visitando a escola Duljara com os alunos da Pedagogia, por eu coordenar o subprojeto PIBID Interdisciplinar, voltado à formação inicial do docente. O convite foi conhecer uma escola pública inovadora em Sorocaba. Mas qual não foi a minha surpresa: é muito mais que isso. É alegre, motivadora, arborizada, científico-tecnológica, cultural, coletiva e, acima de tudo, humanizadora.”

Ela concluiu destacando a emoção ao conhecer a escola e seus projetos. “Minha frase ao diretor e sua equipe, dedicados e comprometidos com a educação pública de qualidade, foi: ‘Eu quero estudar aqui!’. Isso reflete o encantamento em conhecer essa escola e seus projetos.”

A visita reforça o papel dessa escola, rede municipal sorocabana, como referência em práticas educacionais inovadoras e demonstra como a articulação entre universidade e escola pública pode contribuir em muito para a formação docente, a produção científica e o fortalecimento da educação pública brasileira.