Maternidade recebe reconhecimento no I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano

O evento, que marca os 15 anos da campanha mundial de doação de leite humano, iniciou na segunda-feira, 19, e segue até quinta-feira, 21

O Governo de Roraima, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde), está participando do I Congresso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, que ocorre no Rio de Janeiro de segunda-feira, 19, e segue até quinta-feira, 21.

A coordenadora do BLH (Banco de Leite Humano) do HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth), Silvia Furlin, viajou como a representante do Estado no evento.

O encontro, que marca os 15 anos da campanha mundial de doação de leite humano, reune representantes de centros de referência estaduais da RBLH (Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano).

O congresso é promovido pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), pelo MS (Ministério da Saúde) e pela ABC/MRE (Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores) para discutir estratégias de mobilização social e o fortalecimento da rede nos próximos anos.

Durante o evento, Silvia Furlin destacou o impacto do reconhecimento recebido pelo trabalho desenvolvido no Estado.

“Nós recebemos uma certificação onde é avaliado vários critérios relacionados à nossa gestão, controle de qualidade, atendimento às nossas mães doadoras, à distribuição de leite humano, todo o nosso processo do trabalho. É um momento muito importante para a gente incentivar a doação de leite e para o fortalecimento dessa rede brasileira de banco de leite humano”, afirmou.

O BLH desempenha papel fundamental no suporte a recém-nascidos internados, especialmente prematuros, garantindo alimentação segura e de qualidade por meio do leite doado.

Nesta terça-feira, 19, é celebrado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A data busca sensibilizar a sociedade sobre a amamentação e incentivar mulheres a doarem o excedente de leite para os bebês internados na UTIN (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal).

“Todas as mães doadoras devem ser homenageadas, nossas heroínas são as mães que ajudam a alimentar a salvar a vida de bebês que estão internados na UTI. Esse dia vem para fortalecer e incentivar a doação de leite humano, e com muita satisfação que a gente hoje está mais uma vez diante de um cenário mundial recebendo certificações importantes para o nosso banco de leite”, destacou Furlin.

Como ser uma doadora?

Para se tornar uma doadora de leite, a mãe precisa ter excedente de leite, estar saudável, não usar medicamentos contraindicados para a amamentação e apresentar os exames do pré-natal no cadastro.

O BLH funciona na Maternidade, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, 1100, bairro São Francisco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (95) 98414-0772.

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