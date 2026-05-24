ENTRETENIMENTO

Totó La Momposina, ícone da cultura colombiana, morre aos 85 anos

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Por MRNews

Foi anunciada nesta terça-feira (19) a morte da emblemática representante da cultura colombiana, a cantora Totó La Momposina. Ela morreu aos 85 anos, no México, onde vivia após enfrentar diversos problemas de saúde.  

A morte ocorreu no domingo (17), mas só foi anunciada pela família em comunicado nesta terça-feira.

Segundo o anúncio, ela morreu “cercada por sua família, sua alegria, luz, sabedoria, talento, generosidade e tantas outras virtudes marcaram a vida de inúmeras pessoas”.

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A nota é assinada pelos filhos dela, Marco Vinicio, Angélica María e Eurídice Salomé Oyaga Bazanta. 

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Quem foi Totó La Momposina 

Com o nome de batismo de Sonia Bazanta Vides, Totó La Momposina dedicou sua vida à preservação e à difusão de ritmos e expressões típicas da identidade cultural do Caribe colombiano. Em sua obra, misturou os ritmos tradicionais indígenas sul-americanos com a música afro-latina. Foi também dançarina e é reconhecida como uma expressão viva do folclore colombiano.  

O nome Momposina é uma referência à ilha de Santa Cruz de Mompox, ao norte da Colômbia, onde ela nasceu.

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O Ministério da Cultura da Colômbia divulgou comunicado lamentando a morte da artista.  

“A eterna mestra que percorreu o mundo inteiro ao ritmo de cumbias, porros, mapalés e bullerengues nascidos no coração da nossa terra. A eterna momposina que falou da música tradicional do Caribe, a fortaleceu e a enriqueceu durante décadas, escrevendo um capítulo inteiro da história cultural do nosso país”, definiu o ministério, em nota.  

O velório da artista está marcado para 27 de maio, no Capitólio Nacional, em Bogotá, capital da Colômbia.

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