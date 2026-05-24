Aluno formado pelo Voucher Desenvolvedor recebe reconhecimento da Nasa após identificar falha crítica

A formação técnica aliada à prática, inovação e resolução de problemas colocou um aluno do Senac MS no radar da Nasa. Aos 18 anos, o estudante Carlos Eduardo da Paixão Borges recebeu reconhecimento oficial da agência espacial norte-americana após identificar e reportar uma vulnerabilidade crítica em um sistema digital da instituição, feito que reforça o papel da educação profissional na formação de talentos preparados para os desafios reais do mercado de tecnologia.

Ex-aluno do curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do Senac Hub Academy, por meio do programa Voucher Desenvolvedor, Carlos Eduardo recebeu uma “Letter of Appreciation” da Nasa após detectar uma falha de segurança considerada crítica, capaz de permitir execução remota de código e acesso total ao servidor.

A vulnerabilidade foi validada pela agência espacial, corrigida a partir das recomendações apresentadas pelo estudante e classificada como prioridade máxima dentro da política de segurança da instituição.

O Programa Voucher Desenvolvedor é fruto de uma parceria do Senac com o Governo do Estado, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e da SED/MS (Secretaria de Estado de Educação).

A formação tem carga horária de 1.200 horas voltada à preparação de profissionais para uma das áreas com maior demanda do mercado. Atualmente, o programa contempla vagas em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas.

Para o secretário Artur Falcette, da Semadesc, o resultado alcançado por Carlos Eduardo demonstra como a política estadual de inovação tem buscado conectar formação profissional, mercado e soluções reais para a sociedade.

“O Voucher Desenvolvedor foi pensado justamente para atender uma demanda crescente por profissionais de tecnologia, em um cenário em que a computação, a inteligência de dados e a transformação digital criam novas oportunidades e um enorme potencial de absorção de mão de obra qualificada. O reconhecimento recebido pelo Carlos Eduardo mostra que Mato Grosso do Sul está formando talentos preparados para atuar em nível global”, afirmou.

O secretário destacou ainda que o programa vai além da qualificação técnica e estimula os alunos a desenvolverem soluções aplicadas aos desafios do cotidiano.

“Os desafios de inovação trabalhados dentro do programa já ajudaram a desenvolver soluções para problemas reais, como jogos educativos de combate à dengue, melhorias no atendimento do Samu, otimização de escalas de colaboradores em supermercados e melhor aproveitamento de salas cirúrgicas. Essa é uma diretriz clara da nossa política de inovação: conectar conhecimento, tecnologia e soluções práticas para a sociedade e para o mercado”, completou.

Mais do que uma conquista individual, o reconhecimento internacional evidencia como ambientes educacionais conectados às demandas do setor tecnológico conseguem desenvolver competências práticas, pensamento analítico e capacidade de solucionar problemas complexos desde cedo.

O secretário-executivo de Qualificação Profissional e Trabalho da Semadesc, Esaú Aguiar, ressaltou que “a conquista do Carlos Eduardo, além de ser um grande feito individual, é prova concreta de que a qualificação profissional de qualidade, quando alinhada às demandas reais do mercado, produz talentos com capacidade de competir e se destacar em qualquer lugar do mundo. Temos defendido que a política estadual de formação técnica não pode se limitar a entregar certificados. Ela precisa gerar empregabilidade, renda e oportunidades reais de inserção profissional. O Voucher Desenvolvedor foi desenhado com esse propósito: formar profissionais prontos para ocupar as vagas de alta demanda que o setor de tecnologia oferece, num momento em que Mato Grosso do Sul avança em sua diversificação econômica e atrai novos investimentos”.

O resultado obtido por Carlos Eduardo reforça o potencial transformador da formação tecnológica quando associada à inovação aplicada, avalia o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna.

“O Voucher Desenvolvedor tem mostrado que é possível despertar talentos e criar oportunidades concretas para jovens sul-mato-grossenses dentro da nova economia digital. O caso do Carlos Eduardo simboliza exatamente isso: um estudante que encontrou, por meio da formação recebida e do estímulo à inovação, condições para desenvolver competências altamente avançadas e alcançar reconhecimento internacional”.

















Formação com certificação internacional

O Senac Hub Academy, onde Carlos Eduardo se formou, integra o grupo de instituições reconhecidas como Microsoft Showcase School, certificação internacional voltada a escolas que utilizam metodologias inovadoras, ferramentas digitais e práticas alinhadas ao ecossistema global de tecnologia. Durante quase dois anos de formação técnica, o estudante teve contato com desenvolvimento web, mobile e desktop, lógica de programação, projetos integradores, trabalho em equipe e experiências voltadas à construção de soluções reais para o mercado.

“O Senac Hub Academy foi o verdadeiro divisor de águas na minha trajetória profissional e pessoal, funcionando como o ponto de partida para tudo o que conquistei até agora. Antes de ingressar no programa Voucher Desenvolvedor, a tecnologia era uma paixão, mas eu ainda não possuía a visão estratégica para transformá-la em carreira. Foi ali que aprendi a ir além da escrita de código e a desenvolver uma mentalidade voltada para a resolução de problemas reais”, afirmou Carlos Eduardo.

Segundo o coordenador da Faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e professor dos cursos técnicos do Senac, Ederson Roberto da Costa, a formação técnica permite que os alunos tenham contato com situações reais do mercado desde cedo, desenvolvendo não apenas habilidades técnicas, mas também competências comportamentais importantes para a área de tecnologia.

“Durante o curso técnico eles aprendem lógica, desenvolvimento web, mobile, desktop, trabalho em equipe e solução de conflitos por meio dos projetos integradores. O Carlos participou do programa de análise de vulnerabilidades da Nasa por iniciativa própria, identificou a falha e recebeu essa carta de agradecimento, que possui um valor muito importante para o currículo e para o mercado de tecnologia”, destacou o professor.

Carlos Eduardo conta que conciliou estágio, duas graduações simultâneas (Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Defesa Cibernética) e madrugadas de estudo até encontrar a vulnerabilidade em um dos repositórios públicos disponibilizados pela Nasa para pesquisadores independentes.

A política de divulgação de vulnerabilidades da agência espacial prevê reconhecimento oficial apenas para falhas validadas e classificadas entre os níveis mais críticos de segurança.

Para o estudante, a experiência também serve de incentivo para outros jovens que desejam ingressar na área de tecnologia. “O estudo não deve ser visto como um fardo, mas como a única ferramenta capaz de encurtar a distância entre Campo Grande e o topo do mundo. O conhecimento é o diferencial que ninguém pode tirar de você e cada hora de dedicação é um investimento na versão de você mesmo capaz de realizar o que hoje parece impossível”, ressaltou Carlos Eduardo.

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

*com Senac/MS