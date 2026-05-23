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ATENÇÃO, PARTICIPANTES DOS EDITAIS DA PNAB – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou o prazo de análise dos projetos inscritos nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

 

A medida vale para os seguintes editais:

 

 Edital nº 002/2026 – Linguagens Culturais e Audiovisuais

 Edital nº 003/2026 – Festas e Festivais

 Edital nº 005/2026 – Pontos e Pontões de Cultura

 

A prorrogação foi necessária para adequação do quadro de pareceristas e oficineiros responsáveis pelo atendimento dos editais.

 

 Acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e da Cultura para novas informações sobre os prazos e o andamento dos processos.

 

 

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