ATENÇÃO, PARTICIPANTES DOS EDITAIS DA PNAB – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Secretaria Municipal de Cultura prorrogou o prazo de análise dos projetos inscritos nos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).
A medida vale para os seguintes editais:
Edital nº 002/2026 – Linguagens Culturais e Audiovisuais
Edital nº 003/2026 – Festas e Festivais
Edital nº 005/2026 – Pontos e Pontões de Cultura
A prorrogação foi necessária para adequação do quadro de pareceristas e oficineiros responsáveis pelo atendimento dos editais.
Acompanhe os canais oficiais da Prefeitura e da Cultura para novas informações sobre os prazos e o andamento dos processos.