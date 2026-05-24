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CET-Rio anuncia as interdições programadas de terça-feira (19/05) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Túnel Rebouças
O Túnel Rebouças será fechado, a partir das 23h desta terça-feira (19/05), no sentido Lagoa, para obras de revitalização. A reabertura está prevista para as 5h de quarta-feira (20/05). Durante o fechamento, o trânsito de veículos seguirá por uma faixa reversível à esquerda no sentido Centro, operando em direção à Zona Sul. As outras duas faixas funcionarão no sentido Centro.

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Túnel Vice-Presidente da República José Alencar
O Túnel Vice-Presidente da República José Alencar será interditado nesta terça-feira (19/05), no sentido Santa Cruz, das 23h às 4h de quarta-feira (20/05), para manutenção. Os veículos que seguem em direção a Santa Cruz serão desviados pela Serra da Grota Funda (Avenida Artur Xexéo).

Os ônibus do BRT que seguem para Santa Cruz deverão trafegar pela calha da galeria oposta. Já os ônibus que circulam originalmente pela calha no sentido Barra seguirão pela pista comum a todos os veículos.

Orientação aos condutores
Sinalização especifica será instalada para orientar e alertar os motoristas. Operadores da CET-Rio estarão monitorando as condições do trânsito e vão atuar, se necessário. Além disso, os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez na rota de desvio e nos principais corredores das regiões.

Categoria:

  • 19 de maio de 2026
    • Marcações: Interdição trânsito túnel rebouças Túnel Vice-Presidente José Alencar

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