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Uniten abre inscrições para curso de modelagem e confecção de bolsas em tecido – Agência de Notícias

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A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), promove o curso gratuito “Modelagem e confecção de bolsas em tecido”. As aulas presenciais acontecerão na Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten) entre os dias 1 e 18 de junho, das 8h às 12h, e as inscrições estão disponíveis no link https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/modelagem-e-confeccao-de-bolsas-em-tecido/.

Os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos, experiência com máquina de costura, noções básicas de cálculo e escolaridade mínima de Ensino Fundamental 2 incompleto. São 25 vagas disponíveis e a Uniten irá confirmar a participação aos interessados antes do início do curso.

Durante a formação, os alunos aprenderão técnicas desde o desenho do molde, corte dos tecidos, montagem das peças e adereços até a costura das bolsas.

A Uniten se localiza na Avenida General Osório, 1.840, na Vila Barão. Mais informações pelo telefone (15) 3316-1636 ou pelo WhatsApp (15) 3316-1637.

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