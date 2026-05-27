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💉 A vacinação contra a Influenza continua em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que a campanha de vacinação contra a gripe segue disponível em todas as unidades de saúde do município para os grupos prioritários.

⚠️ A campanha vai até o dia 30 de maio. Não deixe para a última hora!

A vacina é fundamental para prevenir complicações causadas pela Influenza, especialmente neste período de temperaturas mais baixas.

📌 Podem se vacinar:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
* Pessoas com 60 anos ou mais
* Gestantes e puérperas
* Trabalhadores da saúde
* Pessoas com deficiência permanente
* Pessoas com comorbidades
* Professores
* Integrantes das Forças Armadas
* Profissionais das forças de segurança e salvamento
* Caminhoneiros
* Trabalhadores do transporte coletivo
* Trabalhadores dos Correios
* Trabalhadores portuários
* Pessoas em situação de rua
* População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
* Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas
* Povos indígenas e comunidades quilombolas

📍 Procure a unidade de saúde mais próxima e aproveite para atualizar sua carteira de vacinação.

Vacinar é um ato de cuidado, proteção e responsabilidade com toda a comunidade.

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