💉 A vacinação contra a Influenza continua em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que a campanha de vacinação contra a gripe segue disponível em todas as unidades de saúde do município para os grupos prioritários.

⚠️ A campanha vai até o dia 30 de maio. Não deixe para a última hora!

A vacina é fundamental para prevenir complicações causadas pela Influenza, especialmente neste período de temperaturas mais baixas.

📌 Podem se vacinar:

* Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

* Pessoas com 60 anos ou mais

* Gestantes e puérperas

* Trabalhadores da saúde

* Pessoas com deficiência permanente

* Pessoas com comorbidades

* Professores

* Integrantes das Forças Armadas

* Profissionais das forças de segurança e salvamento

* Caminhoneiros

* Trabalhadores do transporte coletivo

* Trabalhadores dos Correios

* Trabalhadores portuários

* Pessoas em situação de rua

* População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

* Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

* Povos indígenas e comunidades quilombolas

📍 Procure a unidade de saúde mais próxima e aproveite para atualizar sua carteira de vacinação.

Vacinar é um ato de cuidado, proteção e responsabilidade com toda a comunidade.