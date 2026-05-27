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Alison dos Santos conquista ouro na etapa de Xiamen da Diamond League

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O paulista Alison dos Santos, o Piu, conquistou neste sábado (23) a segunda etapa da Diamond League (Liga Diamante, na tradução livre do inglês), principal circuito mundial de atletismo.

Na prova disputada em Xiamen (China), o brasileiro fez o tempo de 46s72, o melhor da temporada, para garantir o ouro na prova dos 400 metros com barreiras.

Nesta prova Piu, de 26 anos, superou o recordista mundial Karsten Warholm, da Noruega, que ficou em segundo lugar com o tempo de 46s82.

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Os dois já haviam se encontrado há uma semana, em Xangai (China), mas na prova dos 300 metros com barreiras. Na ocasião, o brasileiro foi o campeão com 33s01, também assumindo a liderança do ranking mundial e alcançando o segundo melhor resultado da história na prova. Warholm foi segundo, com 33s05, e o também brasileiro Matheus Lima ficou em terceiro (33s75).

“Foi uma sensação boa. Eu sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros. Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Estou feliz com isso. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso”, declarou Alison sobre a prova em Xiamen.

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