Comunidade do Carandá tem sábado (23) de serviços gratuitos em saúde pelo projeto ‘Integração Cuidar’ – Agência de Notícias

O Residencial Carandá, na Zona Norte de Sorocaba, foi o bairro escolhido pela Prefeitura de Sorocaba para sediar neste sábado (23) o projeto “Integração Cuidar”. Das 10h às 14h, a comunidade local teve acesso a uma série de serviços gratuitos voltados à promoção da saúde e do bem-estar, realizados gratuitamente e com o apoio da iniciativa privada. Ao todo, 358 atendimentos em saúde foram realizados nesse formato.

A Escola Municipal “Prof.ª Renice Seraphim” foi o local da ação, que priorizou a assistência às crianças do projeto “Viva Leite”, além de estudantes e familiares que residem no bairro. Houve atendimentos médicos de pediatria, oftalmologia, neurologia, psiquiatria, dermatologia, geriatria e cardiologia, todos previamente agendados, assim como nas áreas de psicologia, fisioterapia, nutrição, odontologia e fonoaudiologia.

“As consultas estão sendo excelentes. As equipes são muito prestativas e atenciosas, ouvem a gente e explicam tudo direitinho. Passamos até por especialistas que não tínhamos agendado. Sem contar que está tudo muito bem organizado aqui na escola”, destacou a cozinheira Mirian da Silva, 43 anos, que estava acompanhada da filha Micaelly, de 8 anos. A menina passou por atendimentos em pediatria, odontologia e psiquiatria.

Cada sala de aula da escola foi reservada para receber pacientes de uma determinada especialidade ou serviço, inclusive com atendimentos lúdicos e educativos, sempre voltados à saúde, para envolver as crianças. A atuação coube aos profissionais e estudantes da Universidade de Sorocaba (Uniso), Universidade Paulista (Unip), Faculdade de tecnologia de Sorocaba (Facens) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Segundo a Secretaria da Saúde (SES), organizadora da ação junto da Secretaria de Governo (Segov), a proposta é aproximar a comunidade dos serviços na área, oferecer orientações preventivas e cuidados essenciais, de forma acessível, bem como reforçar a integração entre saúde, educação e comunidade.

Paralelamente, sem agendamento prévio, o público contou com atendimento do programa “Médico na Praça”, da SES. A iniciativa permite o diagnóstico precoce de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, e fortalecer o vínculo entre a população e a rede de saúde. Ainda foi ofertada aferição de sinais vitais (pressão arterial, glicemia capilar, entre outros), além de enfermagem e consulta médica.

“Já passamos pelo ‘Medico da Praça’, e depois pelas consulta agendada com fonoaudiólogo para a minha filha. Gostei bastante de toda a estrutura que montaram aqui, que tem até diversão para as crianças. Agora vou levar a minha filha para a equipe de odonto avaliar”, disse a auxiliar de cozinha Tamyres Ferreira, 28 anos, que estava com o filho Arthur, de 8 anos, e Nicolly, de 11 anos.

Outros serviços gratuitos, sob a responsabilidade das Secretarias municipais, também foram disponibilizados, como: Van do Emprego (Relações do Trabalho e Qualificação Profissional – Sert); Procon Móvel (Governo -Segov), Casa do Cidadão Móvel (Fazenda – Sefaz); Animais taxidermizados e/ou réplicas (Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal – Sema); Doação de mudas (Sema); Cão terapeuta da Guarda Civil Municipal (Segurança Urbana – Sesu), e Exposição da dengue/Zoonoses (SES), Xadrez gigante e Gibiteca (Cultura – Secult) e Atividades esportivas (Esporte e Qualidade de Vida – Sequav). Já o Ônibus Rosa, da SES, operou na Unidade de Pronto Atendimento (PA) do bairro.