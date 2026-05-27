Funjope valoriza forró tradicional no Sabadinho Bom com sanfoneiro Joab Dantas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), está promovendo a valorização do forró tradicional no Sabadinho Bom. Neste sábado (23), a festança ficou por conta do sanfoneiro Joab Dantas, que fez o público dançar ao som de clássicos de nomes como Dominguinhos, Anastácio, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Antônio Barros e Cecéu.

“O Sabadinho Bom é um evento cultural extremamente importante para nossa memória e identidade da cidade de João Pessoa, e nós sempre valorizamos e potencializamos a cultura junina, sobretudo, nos meses de maio e junho, quando não só João Pessoa, mas toda a Paraíba e o Nordeste brasileiro celebram, ao som do forró, o ciclo junino. Nós agradecemos muito a colaboração do Joab Dantas que atendeu ao nosso chamado e fez um show belíssimo na Praça Rio Branco”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Acompanhado pelos músicos Robson Silva na zabumba, Flávio Barbosa na percuteria e Maurício Narciso no bass, Joab Dantas considerou o momento muito especial: “Foi um momento mágico. A interação do público conosco foi a chave para o sucesso desse dia tão maravilhoso”, resumiu o instrumentista.

Embora a essência do Sabadinho Bom seja o choro, o artista acredita que levar o forró para o mesmo espaço é fundamental. Segundo ele, valoriza esse ritmo musical e também o próprio evento: “Valoriza muito o forró e o Sabadinho Bom porque gera o engajamento de ambos os públicos. Acho muito importante trazer artistas que tenham qualidade musical, independente do gênero”, pontuou.

Joab Dantas enfatizou ainda sua alegria com a interação do público: “Foi maravilhosamente bela, como das outras vezes que toquei também. Nós, artistas, dependemos do público, para sobrevivermos e temos que buscar cativá-lo cada vez mais”, completou.

Samba na Praça – Logo depois do Sabadinho Bom, entrou em cena o projeto Samba na Praça, que também acontece na Praça Rio Branco, com muito samba para o público. No repertório, grandes sucessos de nomes como Zeca Pagodinho, Alcione, Fundo de Quintal, Martinho da Vila, Revelação, Exaltasamba, Almir Guineto, Beth Carvalho, Ferrugem e Leci Brandão.

O Samba na Praça é realizado pelos músicos Josinaldo Nascimento na voz, Figueiredo no cavaco, Naldão no surdo, Jefferson no violão, Erisvaldo no pandeiro, Mário e Renan no tantan, Luan, Naldo e Jorge no reco-reco, Chida no vocal.