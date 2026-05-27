IFSP abre consulta pública para o Plano de Dados Abertos (PDA) 2027-2028 – IFSP

Questionário fica disponível até o dia 19 de junho; alunos, servidores e pessoas da comunidade externa podem participar

A Comissão Permanente de Dados Abertos do IFSP (CPDA) iniciará a elaboração do Plano de Dados Abertos (PDA) para o período de 2027-2028. O PDA visa ao aumento da disseminação de dados de interesse público produzidos nas diversas ações realizadas pela instituição e à melhoria da acessibilidade a esses dados.

Com o objetivo de levantar o interesse da comunidade sobre a abertura de novas bases de dados do Instituto, foi lançado um questionário que estará disponível até o dia 19 de junho. Alunos, servidores e pessoas da comunidade externa podem participar.

A comissão ressalta a importância da participação de todos nesse processo, respondendo ao questionário, pois as respostas da pesquisa subsidiarão a elaboração do novo PDA.

Acesse aqui o questionário e participe da consulta pública.

O PDA atende às exigências contidas no Decreto n.º 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal e estabelece normas para a livre utilização das bases de dados, assegurando a possibilidade de uso dessas informações por parte da sociedade.

É possível acessar os conjuntos de dados do IFSP por meio do site: https://dados.ifsp.edu.br/.