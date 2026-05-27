Leo Bezerra destaca apoio à Taça das Favelas e importância da Prefeitura trazer a competição para João Pessoa

Considerada uma das maiores competições de futebol amador da Paraíba, a Taça das Favelas teve o pontapé inicial neste sábado (23), na Arena da Graça, no bairro de Cruz das Armas, com apoio da Prefeitura de João Pessoa. Durante a abertura, o prefeito Leo Bezerra exaltou a importância da competição, trazida para a Capital desde 2022, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), e o crescimento a cada ano. Em 2026, está reunindo 32 equipes na categoria masculina e oito na feminina.

Leo Bezerra lembrou que a Prefeitura de João Pessoa também investiu na reforma da Arena da Graça, deixando o espaço mais moderno e adequado para receber eventos esportivos como a Taça das Favelas. A competição, que tem o apoio da gestão municipal com uniformes, arbitragem e hidratação para os atletas, também conta com parceria da Rede Paraíba de Comunicação, responsável pela divulgação dos jogos — todos programados para a Arena da Graça.

“Competição muito bem organizada, com estrutura para todos os atletas e a Prefeitura garantindo suporte em todos os jogos. Vimos aqui o protagonismo dos jovens, com jogos sendo transmitidos no canal da Cufa, onde nós divulgamos nas redes sociais. E vejo com otimismo, constatando a presença de jovens, crianças e adultos, não apenas como espectadores, mas também como participantes”, destacou o prefeito durante a solenidade de abertura, que também contou com a presença do ex-prefeito Cícero Lucena, o deputado federal Mersinho Lucena e o deputado estadual Felipe Leitão.

A abertura da Taca das Favelas, etapa João Pessoa, teve confronto entre as equipes de Rua da Mata e Grotão. As campeãs das categorias masculina e feminina da etapa João Pessoa garantem vaga na fase estadual da competição, que em 2026 contará com representantes de oito regiões da Paraíba, com jogos nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Sousa, Monteiro, Guarabira, Baía da Traição, Santa Rita e Alhandra. A final estadual está marcada para o dia 31 de outubro.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Joãozinho Neto, destacou a importância do apoio institucional, ressaltando que a Prefeitura estará presente em todos os jogos. “A colaboração da Prefeitura é essencial para a realização de mais uma edição da Taça das Favelas. A Sejer oferendo suporte integral, abrangendo logística, padrões de qualidade, arbitragem, hidratação e infraestrutura. A parceria com a Cufa tem sido proveitosa, com trabalho conjunto em prol do evento”, destacou o secretário.

O presidente da Cufa, Emerson Silva, exaltou que a Prefeitura está sendo fundamental para a realização do evento, com a garantia de estrutura de estádio, material e apoio logístico. A parceria com a Prefeitura precede o início da Taça no estado da Paraíba. Em 2022, estivemos em São Paulo para conhecer a Taça das Favelas. Na ocasião, o então secretário Kaio Márcio acompanhou a visita, e o então prefeito de São Paulo manifestou o desejo de implementar a Taça das Favelas na Paraíba, garantindo o apoio para a primeira, segunda e terceira edições. Agora, comemoramos a quarta edição com grande entusiasmo e em expansão”, enfatizou.

Entre os atletas, Jeferson Lucas, de 16 anos, disse que a competição é uma vitrine. Ele sonha em aparecer para o cenário do futebol paraibano. “A gente sabe que a competição é acompanhada por muita gente do futebol, que tem transmissão e que vai ter a final nacional. Então, o objetivo é fazer o melhor, representar bem a minha comunidade e, quem sabe, ser um jogador no futuro”, projetou o atleta.