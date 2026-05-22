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Nova Iguaçu transforma Clínica da Família da Prata em Super Clínica com atendimento até 22h

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Nova Iguaçu transforma Clínica da Família da Prata em Super Clínica com atendimento até 22h




Moradores da região da Prata vão passar a contar com atendimento médico especializado e uma nova unidade de saúde com funcionamento até às 22h perto de casa. A Prefeitura de Nova Iguaçu entrega, neste sábado (23), às 16h, a nova Super Clínica Dolores Delfino Gomes, que foi ampliada e reformulada para reforçar o acesso a consultas e atendimentos especializados na região.

A unidade será a quarta da rede municipal a funcionar em horário estendido, das 8h às 22h, se somando às policlínicas de Santa Rita, Vila Operária e Ambaí. Além de consultas clínicas e serviços da rede básica de saúde, o espaço também vai oferecer atendimento especializado em ortopedia, pediatria, endocrinologia, cardiologia, psicologia e psiquiatria.

A super clínica também disponibilizará vacinação, exames, acompanhamento de pacientes e a oferta gratuita do Implanon, método contraceptivo de longa duração, além de outros procedimentos realizados nas Clínicas da Família e unidades básicas de saúde.

A unidade passou por obras de revitalização e modernização. Com ela, Nova Iguaçu chega à marca de 20 unidades de saúde reformadas pela atual gestão. Outras três seguem em obras nos bairros Tinguá, Parque das Palmeiras e Nova Brasília.

Durante a inauguração, que será aberta ao público, a população também poderá utilizar os serviços do ônibus itinerante da saúde, com vacinação, testes rápidos, aferição de glicemia e pressão arterial, além de atendimento odontológico gratuito.

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