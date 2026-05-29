Prefeitura inicia eleições complementares dos Conselhos Regionais a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), dará início, nesta segunda-feira (25), ao processo de eleições complementares dos Conselhos Regionais. A votação segue até o dia 10 de junho, fortalecendo a participação cidadã e ampliando o diálogo entre a população e a gestão municipal.
O processo eleitoral tem como objetivo complementar as vagas existentes nos conselhos regionais, garantindo que as comunidades continuem representadas de forma ativa nas discussões e encaminhamentos das demandas populares junto à Prefeitura.
Os conselheiros desempenham um papel fundamental na construção de uma cidade mais participativa e democrática. São eles que acompanham de perto as necessidades das comunidades, dialogam com os moradores e atuam como ponte entre a população e o poder público, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das regiões e para a melhoria da qualidade de vida da população.
O secretário executivo da Participação Popular, Gilvanildo Pereira, destacou a importância do processo eleitoral para fortalecer a escuta popular e ampliar a representatividade nos bairros da Capital. “As eleições complementares representam mais um passo importante para fortalecer a participação popular em João Pessoa. Os conselheiros têm um papel essencial dentro das regiões, porque são eles que levam as demandas da população até a gestão municipal e acompanham de perto as ações e melhorias para cada comunidade. A Prefeitura de João Pessoa segue comprometida em incentivar esse diálogo permanente com a população, valorizando cada representante eleito”, destacou o secretário.
A gestão municipal, através da Secretaria Executiva da Participação Popular, reforça que o trabalho desenvolvido pelos conselheiros regionais é essencial para aproximar ainda mais a população das decisões administrativas, fortalecendo a construção coletiva das políticas públicas e garantindo que as prioridades de cada comunidade sejam ouvidas.
A Prefeitura de João Pessoa reafirma o compromisso com a democracia participativa, incentivando a população a acompanhar e participar ativamente das ações que contribuem para o desenvolvimento das comunidades e para a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva, humana e participativa.
Cronograma e locais de votação:
5ª Região – 25 e 27 de maio
Locais de votação:
- Escola Tharsila Barbosa – Grotão
- Escola Economista Celso Monteiro Furtado – João Paulo II
- Escola Anísio Teixeira – Geisel
- CECAF – Centro de Comercialização da Agricultura Familiar – José Américo
Horário: das 16h às 19h.
4ª Região – 25 de maio
Locais de votação:
- Centro de Referência da Juventude Adalberto da Silva Fernandes – Valentina
- Associação Voz da Igualdade e Resistência – Santa Bárbara
Horario:16h às 19h.
10ª Região – 27 de maio
Locais de votação:
- Comunidade do S. Capela Virgem Mãe dos Pobres
- Escola João Coutinho – Roger
- Ângelo Notare – 13 de Maio
Horário: das 16h às 19h.
1ª Região – 29 de maio
Local de votação:
- Escola Nazinha Barbosa – Manaíra
Horário: das 16h às 19h.
2ª Região – 1º de junho
Local de votação:
- Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto – Penha
Horário: das 16h às 19h.
13ª Região – 1º de junho
Local de votação:
- Associação Padre Hildon Bandeira
Horário: das 16h às 19h.
3ª Região – 3 de junho
Locais de votação:
- Projeto Mãos Amigas
- Associação de Mangabeira IV
Horário: das 16h às 19h.
14ª Região – 3 de junho
Local de votação:
Horário: das 19h às 21h.
9ª Região – 8 de junho
Locais de votação:
- Escola Municipal Luiza Lima Lobo – Alto do Mateus
- Anexo da Arca – Ilha do Bispo
Horário: das 16h às 19h.
11ª Região – 8 de junho
Local de votação:
- Associação Pan Recreativa de Mandacaru
Horário: das 16h às 19h.
6ª Região – 9 de junho
Locais de votação:
- EEEFM Professor Paulo Freire – João Paulo II
- Associação Comunitária pelo Desenvolvimento Sustentável da Cidade Verde – Mumbaba/Cidade Verde
Horário: das 16h às 19h.
12ª Região – 9 de junho
Local de votação:
- Associação do Colinas do Sul – Perimetral Sul
Horário: das 16h às 19h.
7ª Região – 10 de junho
Locais de votação:
- Associação Jardim Bom Samaritano – Cristo
- Crei Maria Risomar Donatas – Jaguaribe
Horário: das 16h às 19h.
8ª Região – 10 de junho
Local de votação:
- Associação Amigos e Moradores do Baleado
Horário: das 16h às 19h.