Prefeitura inicia eleições complementares dos Conselhos Regionais a partir desta segunda-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), dará início, nesta segunda-feira (25), ao processo de eleições complementares dos Conselhos Regionais. A votação segue até o dia 10 de junho, fortalecendo a participação cidadã e ampliando o diálogo entre a população e a gestão municipal.

O processo eleitoral tem como objetivo complementar as vagas existentes nos conselhos regionais, garantindo que as comunidades continuem representadas de forma ativa nas discussões e encaminhamentos das demandas populares junto à Prefeitura.

Os conselheiros desempenham um papel fundamental na construção de uma cidade mais participativa e democrática. São eles que acompanham de perto as necessidades das comunidades, dialogam com os moradores e atuam como ponte entre a população e o poder público, contribuindo diretamente para o desenvolvimento das regiões e para a melhoria da qualidade de vida da população.

O secretário executivo da Participação Popular, Gilvanildo Pereira, destacou a importância do processo eleitoral para fortalecer a escuta popular e ampliar a representatividade nos bairros da Capital. “As eleições complementares representam mais um passo importante para fortalecer a participação popular em João Pessoa. Os conselheiros têm um papel essencial dentro das regiões, porque são eles que levam as demandas da população até a gestão municipal e acompanham de perto as ações e melhorias para cada comunidade. A Prefeitura de João Pessoa segue comprometida em incentivar esse diálogo permanente com a população, valorizando cada representante eleito”, destacou o secretário.

A gestão municipal, através da Secretaria Executiva da Participação Popular, reforça que o trabalho desenvolvido pelos conselheiros regionais é essencial para aproximar ainda mais a população das decisões administrativas, fortalecendo a construção coletiva das políticas públicas e garantindo que as prioridades de cada comunidade sejam ouvidas.

A Prefeitura de João Pessoa reafirma o compromisso com a democracia participativa, incentivando a população a acompanhar e participar ativamente das ações que contribuem para o desenvolvimento das comunidades e para a construção de uma cidade cada vez mais inclusiva, humana e participativa.

Cronograma e locais de votação:

5ª Região – 25 e 27 de maio

Locais de votação:

Escola Tharsila Barbosa – Grotão

Escola Economista Celso Monteiro Furtado – João Paulo II

Escola Anísio Teixeira – Geisel

CECAF – Centro de Comercialização da Agricultura Familiar – José Américo

Horário: das 16h às 19h.

4ª Região – 25 de maio

Locais de votação:

Centro de Referência da Juventude Adalberto da Silva Fernandes – Valentina

Associação Voz da Igualdade e Resistência – Santa Bárbara

Horario:16h às 19h.

10ª Região – 27 de maio

Locais de votação:

Comunidade do S. Capela Virgem Mãe dos Pobres

Escola João Coutinho – Roger

Ângelo Notare – 13 de Maio

Horário: das 16h às 19h.

1ª Região – 29 de maio

Local de votação:

Escola Nazinha Barbosa – Manaíra

Horário: das 16h às 19h.

2ª Região – 1º de junho

Local de votação:

Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto – Penha

Horário: das 16h às 19h.

13ª Região – 1º de junho

Local de votação:

Associação Padre Hildon Bandeira

Horário: das 16h às 19h.

3ª Região – 3 de junho

Locais de votação:

Projeto Mãos Amigas

Associação de Mangabeira IV

Horário: das 16h às 19h.

14ª Região – 3 de junho

Local de votação:

Horário: das 19h às 21h.

9ª Região – 8 de junho

Locais de votação:

Escola Municipal Luiza Lima Lobo – Alto do Mateus

Anexo da Arca – Ilha do Bispo

Horário: das 16h às 19h.

11ª Região – 8 de junho

Local de votação:

Associação Pan Recreativa de Mandacaru

Horário: das 16h às 19h.

6ª Região – 9 de junho

Locais de votação:

EEEFM Professor Paulo Freire – João Paulo II

Associação Comunitária pelo Desenvolvimento Sustentável da Cidade Verde – Mumbaba/Cidade Verde

Horário: das 16h às 19h.

12ª Região – 9 de junho

Local de votação:

Associação do Colinas do Sul – Perimetral Sul

Horário: das 16h às 19h.

7ª Região – 10 de junho

Locais de votação:

Associação Jardim Bom Samaritano – Cristo

Crei Maria Risomar Donatas – Jaguaribe

Horário: das 16h às 19h.

8ª Região – 10 de junho

Local de votação:

Associação Amigos e Moradores do Baleado

Horário: das 16h às 19h.