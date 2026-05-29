AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2026 – AQUISIÇÃO DE IMPLANTES SUBDÉRMICO CONTRACEPTIVO DE ETONOGESTREL PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS, CONFORME PROPOSTAS 36000674764202500 E 36000674774202500 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Aquisição de implantes subdérmico contraceptivo de etonogestrel para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS, conforme propostas 36000674764202500 e 36000674774202500 do Ministério da Saúde.

DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia 01/06/2026 às 08h (horário de Brasília)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até dia 16/06/2026 às 08h (horário de Brasília)

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Dia 16/06/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 16/06/2026 às 09h (horário de Brasília)

Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/

Código Registro Informação – 0924B36701E859D62306B0505B580F75FA5DE60C.
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

 

Bonito/MS, 28 de maio de 2026.

Assinado na Autorização

Elcio da Silva Casanova

Secretário Municipal de Administração e Finanças.

