AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 20/2026 – AQUISIÇÃO DE IMPLANTES SUBDÉRMICO CONTRACEPTIVO DE ETONOGESTREL PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONITO/MS, CONFORME PROPOSTAS 36000674764202500 E 36000674774202500 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 e pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:
OBJETO: Aquisição de implantes subdérmico contraceptivo de etonogestrel para atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito/MS, conforme propostas 36000674764202500 e 36000674774202500 do Ministério da Saúde.
DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
Dia 01/06/2026 às 08h (horário de Brasília)
Até dia 16/06/2026 às 08h (horário de Brasília)
ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Dia 16/06/2026 às 08:30h (horário de Brasília)
DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 16/06/2026 às 09h (horário de Brasília)
Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/
Código Registro Informação – 0924B36701E859D62306B0505B580F75FA5DE60C.
RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.
Bonito/MS, 28 de maio de 2026.
Assinado na Autorização
Elcio da Silva Casanova
Secretário Municipal de Administração e Finanças.