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AVISO DE PAUTA: governador participa da Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza

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O governador Jorginho Mello participa neste domingo, 31, da Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, em Nova Veneza. A celebração integra a programação da 75ª Romaria e Festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio, uma das maiores manifestações religiosas de Santa Catarina, realizada entre os dias 22 e 31 de maio.

A Missa será presidida pelo bispo diocesano, Dom Jacinto Inacio Flach, no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, reunindo milhares de fiéis de diversas regiões do estado.

Serviço

  • O quê: Participação na Missa Solene em honra a Nossa Senhora de Caravaggio
  • Quando: Domingo, 31 de maio, às 10h
  • Onde: Santuário Nossa Senhora de Caravaggio – Rodovia José Spillere, 1329, Distrito de Caravaggio, Nova Veneza
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