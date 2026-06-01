Esquenta Web Summit Rio 2026: Invest.Rio reúne ecossistema de inovação da cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agência da Prefeitura se juntou ao Instituto 12 para promover um encontro estratégico. Foto: Divulgação: Invest.Rio

O Web Summit Rio, maior conferência de inovação e tecnologia do mundo, volta à Cidade Maravilhosa pelo quarto ano consecutivo, de 8 a 11 de junho, no Riocentro. Em contagem regressiva para o evento, o ecossistema carioca de inovação se reuniu na sexta-feira (29/05), das 17h às 21h, no Instituto 12 — um dos principais hubs de negócios do Rio de Janeiro — para o Esquenta Web Summit Rio 2026, o encontro oficial que antecipa as tendências que serão discutidas nos quatro dias de conferência.

O evento de aquecimento, promovido pela Invest.Rio – agência de promoção e atração de investimentos da Prefeitura do Rio de Janeiro – em parceria com o Instituto 12, reuniu executivos, startups, investidores e líderes de inovação. Ao longo da noite, os participantes puderam antecipar os temas que vão pautar o Web Summit Rio 2026, além de criar conexões estratégicas em um ambiente propício para networking.

Um dos momentos de destaque da noite foi o anúncio, no palco, do programa da Invest.Rio que vai levar 10 startups cariocas ao Web Summit Rio 2026. Além de ter acesso privilegiado ao maior evento de inovação do mundo, a delegação selecionada este ano terá uma oportunidade inédita, pensada para esta edição: pela primeira vez, a Invest.Rio contará com uma ilha de exposição de startups em seu estande, ampliando a visibilidade das empresas cariocas diante de uma audiência global.

Para Sidney Levy, presidente da Invest.Rio, o Esquenta Web Summit Rio 2026 reforça o papel estratégico que o Rio de Janeiro vem consolidando no cenário global de inovação.

– O Rio já provou que é a capital da inovação da América Latina, e o Web Summit é o palco onde o mundo inteiro vê isso acontecer. O Esquenta é o evento oficial que marca a chegada de mais uma edição do maior evento de inovação e tecnologia do mundo. O objetivo desse encontro é fazer com que cada participante que passa por aqui chegue ao Riocentro pronto para transformar conexões em oportunidades reais para o Rio. E este ano demos mais um passo: pela primeira vez, teremos uma ilha de exposição de startups no nosso estande, colocando empreendedores cariocas frente a frente com investidores e parceiros globais -, afirma Sidney Levy.

Já Guilherme Carames, deputy country manager do Web Summit, destacou a força do ecossistema local e a relevância crescente do Rio na agenda global do evento.

– O Rio de Janeiro é uma das cidades mais vibrantes e criativas do mundo, e o ecossistema de inovação aqui reflete exatamente isso. Ver a Invest.Rio ampliar sua presença no Web Summit com uma ilha de startups é um dos sinais que mostra como o Rio não está apenas participando da conversa global sobre tecnologia, está liderando partes importantes dela. O Esquenta mostra que a cidade está mobilizada, engajada e pronta para o que vem pela frente -, destaca Carames.

O Web Summit Rio é fruto de uma articulação bem-sucedida da Invest.Rio com a organização do evento, parceria que foi renovada por mais cinco anos, garantindo novas edições na cidade até 2030. Este ano a conferência deve reunir mais de 34 mil pessoas, 600 investidores e 1.500 startups. O impacto econômico gerado pelo Web Summit Rio chega a mais de R$ 170 milhões por ano na economia da cidade, com retorno projetado de R$ 1,8 bilhão até 2030, considerando as oito edições da conferência.