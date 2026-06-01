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fim de semana tem festival gastronômico, observação astronômica, feiras e atrações culturais em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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O fim de semana em Mato Grosso do Sul terá programação intensa em Campo Grande, com opções que passam por cinema, teatro, literatura, astronomia, música, gastronomia, feiras criativas e atividades ao ar livre para toda a família.

Entre os destaques estão a observação da chamada “Lua Azul” no Planetário da UFMS, o Festival do Hambúrguer nos Altos da Afonso Pena, a Revoada Cultural no Centro da Capital e atrações culturais gratuitas no Sesc Teatro Prosa.

A agenda também inclui exposições, yoga no Parque das Nações Indígenas, encontro de patinação no Parque dos Poderes e feira com samba e pagode na Praça República do Líbano.

Confira os destaques da programação:

Campo Grande

Sexta-feira (29/05)

Cine Sesc exibe documentário sobre Luiz Melodia
O Cine Sesc apresenta o filme “Luiz Melodia no Coração do Brasil”, produção de 2024 que homenageia a trajetória do cantor e compositor brasileiro.

Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200 – Centro
Entrada: Gratuita via Sympla

Festival do Hambúrguer começa nos Altos da Afonso Pena
Campo Grande recebe mais uma edição do Festival do Hambúrguer de Mato Grosso do Sul, reunindo hamburguerias, shows musicais, praça de alimentação e opções gastronômicas variadas.

A programação segue até domingo (31), com mais de 50 tipos de hambúrgueres artesanais, além de sobremesas, chope artesanal e atrações musicais.

Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena
Entrada: Gratuita

Exposição “Momentos” abre visitação na Casa da Cultura
A mostra do artista plástico Edino Lima Junior reúne pinturas em óleo sobre tela que exploram emoções, memórias e cenas do cotidiano.

Data: até 3 de julho
Local: Casa da Cultura
Horário: Segunda a sexta – das 9h às 18h e Sábado – das 9h às 12h
Entrada: Gratuita

Sábado (30/05)

Clube Sesc de Leitura debate obra sul-mato-grossense
O Clube Sesc de Leitura recebe debate sobre o livro “Tempo de Demolição”, de Isloany Machado, com participação do escritor Henrique Pimenta e do psicanalista Marcelo Bueno.

Horário: 14h
Local: Foyer do Sesc Teatro Prosa
Entrada: Gratuita

Palhaça Mixirica apresenta espetáculo infantil no Sesc
O espetáculo “Mixicirquinho”, com a Palhaça Mixirica, leva humor e interação para o público infantil.

Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa
Entrada: Gratuita via Sympla

Observação da “Lua Azul” movimenta Planetário da UFMS
O Clube de Astronomia Carl Sagan promove uma noite especial de observação astronômica com telescópios, sessões imersivas no planetário e experimentos científicos.

A programação inclui observação da Lua cheia, constelações e outros astros visíveis no céu.

Horário: das 18h30 às 20h30
Local: Planetário da UFMS – Avenida Costa e Silva, bairro Pioneiros
Entrada: Gratuita

Revoada Cultural ocupa o Centro da Capital
A Revoada Cultural reúne música, dança, cultura urbana, arte periférica e atividades culturais em uma programação de 24 horas de atrações.

Data: 30 e 31 de maio
Horário: das 12h até meia-noite
Local: Rua Maracaju com 14 de Julho

Feira São Bento terá edição especial com samba e pagode
A edição extraordinária da Feira São Bento contará com gastronomia, artesanato, empreendedorismo, música ao vivo e apresentação de Niltinho Marron.

Horário: das 18h às 22h
Local: Praça República do Líbano – Av. Primeiro de Maio, 400 – Jardim São Bento
Entrada: Gratuita

Domingo (31/05)

Yoga no Parque das Nações Indígenas
O aulão gratuito de yoga convida o público para uma manhã de conexão com a natureza e bem-estar.

Horário: 9h
Local: em frente ao Monumento – entrada Guarani, entre o Bioparque e a Cidade do Natal
Entrada: Gratuita

Treinão de férias de patinação acontece no Parque dos Poderes
O evento reúne aulas para iniciantes, treinos de modalidades, dicas de aperfeiçoamento e atividades voltadas para amantes da patinação.

Horário: 9h
Local: em frente à Secretaria de Estado de Educação – Parque dos Poderes
Entrada: Gratuita

Festival do Hambúrguer encerra programação com competição gastronômica
O domingo terá shows musicais e a disputa que vai eleger o melhor hambúrguer do festival, com avaliação de jurados técnicos.

Horário da competição: 15h
Local: Vila Morena – Altos da Avenida Afonso Pena

Almoço musical anima domingo no Estoril
O cantor Paulinho Manassés se apresenta durante o almoço especial de encerramento do mês no Estoril.

Horário: 12h
Local: Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista
Entrada: Gratuita para sócios e não sócios (sem acesso às áreas de lazer)

Espaços culturais para visitar em Campo Grande

Museu Casa-Quintal Manoel de Barros
Rua Piratininga, 363 – Jardim dos Estados
Funcionamento: segunda a sexta, das 10h às 14h; sábados, das 10h às 12h

Memorial da Cultura Indígena
Rua Terena, 88 – Aldeia Marçal de Souza
Funcionamento: segunda a quinta, das 7h30 às 17h30; sextas, das 7h30 às 13h30

MIS – Museu da Imagem e do Som
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559
Funcionamento: segunda a sexta, das 7h30 às 17h30; sábados, das 8h às 18h

Complexo de Museus da UFMS
Cidade Universitária
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h

Museu José Antônio Pereira
Avenida Guaicurus – Jardim Monte Alegre
Funcionamento: terça a sexta, das 9h às 17h; sábados e domingos, das 13h às 17h

Taynara Foglia, Comunicação Governo de MS

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