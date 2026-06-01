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MS registra 6.360 casos confirmados de chikungunya – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Mato Grosso do Sul já registrou 12.811 casos prováveis de chikungunya, sendo 6.360 confirmados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), em 2026. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 20ª semana epidemiológica, divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta sexta-feira (29).

Conforme o documento, 21 óbitos pela doença foram confirmados nos municípios de Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna e Itaporã. Entre as vítimas, 12 possuíam algum tipo de comorbidade. O boletim também aponta 80 casos confirmados de chikungunya em gestantes. Dois óbitos estão em investigação.

Dengue

Já em relação à dengue, o Estado contabiliza 5.126 casos prováveis, sendo 1.077 confirmados. Não há nenhum óbito registrado nem em fase de investigação.

Nos últimos 14 dias, Ladário registrou média incidência de casos confirmados de dengue.

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 223.322 doses do imunizante contra a dengue já foram aplicadas na população-alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue entre pessoas de 6 a 16 anos.

A SES reforça que a população deve evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a orientação é procurar uma unidade de saúde do município.

Confira os boletins:

Boletim Epidemiológico Chikungunya SE 20 – 2026    Boletim Epidemiológico Dengue SE20 – 2026

Kamilla Ratier, Comunicação SES
Foto: Divulgação SES

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