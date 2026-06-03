Dia Mundial sem Tabaco: ajuda para quem deseja parar de fumar – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O bombeiro civil Gilson Motta é um dos pacientes que resolveram deixar o vício para trás. Foto: Edu Kapps/SMS

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio reforça, no domingo (31/5), Dia Mundial sem Tabaco, a importância da prevenção e do combate ao tabagismo, a fim de alertar os cariocas sobre os malefícios da doença. Por meio da SMS, a Prefeitura do Rio oferece tratamento gratuito para o tabagismo em todas as 240 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município. Os atendimentos, realizados em grupo ou de maneira individualizada, visam o apoio para os pacientes e seguem o tratamento especializado para cada caso.

As equipes que compõem o Programa de Controle de Tabagismo são compostas, em sua maioria, por dentistas, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e profissionais de educação física. Durante o primeiro atendimento em uma clínica da família ou centro municipal de saúde, o indivíduo é acolhido e, a partir da avaliação médica, é indicado o melhor tratamento para a sua dependência, com todas as especialidades necessárias.

Entre as principais linhas de ação estão a auriculoterapia, reflexologia, atividades físicas, apoio psicológico, acompanhamento odontológico e rodas de conversa para que os pacientes possam trocar histórias e inspiração. É importante destacar que nem todos os usuários têm a necessidade de tratamento medicamentoso, já que os remédios são restritos a um perfil específico de paciente.

O bombeiro civil Gilson Motta, de 65 anos, é um dos pacientes que resolveram deixar o vício para trás com a ajuda dos profissionais da Clínica da Família Ilzo Motta de Mello, em Paciência, onde é acompanhado regularmente. Em agosto, ele completa quatro anos sem fumar, após mais de quatro décadas como fumante.

– Eu fumava desde os 14 anos. Já tinha tentado largar o cigarro outras vezes por conta própria, mas sem sucesso. Só consegui abandonar para valer quando minha filha, que é agente de saúde na unidade, me convenceu a ir à clínica da família conversar com a equipe. Foi quando comecei a participar com regularidade das palestras e dos encontros do grupo de tabagismo, passei a usar adesivo de nicotina e fazer auriculoterapia. Tudo depende da força de vontade de cada um, mas o apoio dos profissionais foi essencial para mim -, relembra.

Desde então, Gilson conta que nunca mais fumou e que, com o passar do tempo, sente na pele, cada vez mais, os benefícios trazidos pela mudança de hábitos.

– Agora eu tenho mais qualidade de vida, respiro e durmo muito melhor. Levo mais ou menos 1h30 no trajeto até o trabalho e me lembro de sempre sair agoniado da condução para acender o cigarro logo. O tempo no transporte era o máximo que eu conseguia ficar sem fumar. Se eu falar que foi um processo fácil, estarei mentindo, mas é recompensador. No meu caso, consegui parar já no primeiro mês do tratamento. Hoje, sou convidado pela equipe da clínica da família para conversar com quem está iniciando o programa -, acrescenta.

Em 2026, entre os meses de janeiro a abril, mais de 2,9 mil novos usuários procuraram a rede municipal para iniciar o tratamento. Deste número, cerca de 93% pararam de fumar ainda no primeiro mês de tratamento.

A lista com as unidades de saúde da rede municipal que têm tratamento para o tabagismo podem ser consultadas no link:

https://pcrj.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=014d8ab512a34f259bb27c8a13d4d65f