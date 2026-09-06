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CET-Rio altera trânsito para Flamengo x Coritiba no Maracanã, neste sábado (30/05) – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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Interdições no entorno do estádio começam às 13h30 e haverá proibição de estacionamento em diversas vias da região a partir das 10h. Arte: CET-Rio

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) irá implantar uma operação de trânsito neste sábado (30/05) para o jogo entre Flamengo e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, que acontecerá às 16h, no estádio do Maracanã. As interdições ao trânsito de veículos na região começam a partir das 13h30. Além dos locais regulamentados com proibição de estacionamento, outras vias também estarão restritas ao estacionamento a partir das 10h.

O planejamento de trânsito contará com agentes da CET-Rio e apoiadores de tráfego, veículos operacionais e motocicletas que estarão empenhados na orientação do trânsito. A operação contará, ainda, com 13 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.

A operação visa promover a segurança viária, fluidez do trânsito e a manutenção dos cruzamentos livres, como também a orientação dos motoristas, pedestres e torcedores.

Técnicos da CET-Rio, no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), irão monitorar toda a movimentação do trânsito por meio das câmeras para que, se necessário, sejam feitos ajustes na programação semafórica com o objetivo de garantir as boas condições viárias.

Iinterdições

Das 13h30 às 20h
– Rua Professor Eurico Rabelo.
– Rua Artur Menezes.
– Rua Conselheiro Olegário.
– Rua Isidro de Figueiredo.
– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Professor Eurico Rabelo.
– Avenida Rei Pelé, duas faixas no sentido Centro, a partir da avenida Professor Manoel de Abreu até a altura do Museu do Índio.
– Avenida Maracanã, ambos os sentidos, entre a avenida Rei Pelé e a rua São Francisco Xavier.
– Viaduto Oduvaldo Cozzi e seus acessos.
– Rua Mata Machado, entre a avenida Paula Sousa e a avenida Maracanã.
– Avenida Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a rua São Francisco Xavier e a avenida Rei Pelé.
– Rua Dona Zulmira, entre a avenida Professor Manoel de Abreu e a rua São Francisco Xavier.

Proibição de estacionamento

Das 10h às 20h
– Rua Visconde de Itamarati, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.
– Rua Isidro de Figueiredo.
– Rua Artur Menezes.
– Rua Conselheiro Olegário.
– Avenida Paula Sousa, lado esquerdo, entre a rua São Francisco Xavier e a rua Professor Eurico Rabelo.

ROTAS ALTERNATIVAS
Os veículos deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:

Provenientes do Centro e Zona Sul
-Para a Tijuca: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba e, em seguida, rua Mariz e Barros;
-Para Vila Isabel e Grajaú: Utilizar a avenida Paulo de Frontin e rua Dr. Satamini, ou seguir pela Praça da Bandeira, rua Pará ou rua Paraíba, rua Mariz e Barros e, em seguida, rua Major Ávila e rua Felipe Camarão;
-Para a região do Grande Méier: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Conde de Bonfim e a rua Haddock Lobo.

Provenientes do Grande Méier
-Para o Centro e Zona Sul: Utilizar a rua Visconde de Niterói.

Categoria:

  • 29 de maio de 2026
    • Marcações: Avenida Maracanã Estádio Mário Filho (Maracanã) Flamengo Interdição trânsito

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