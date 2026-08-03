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Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu visitam imóveis para atualização do cadastro imobiliário

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Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu visitam imóveis para atualização do cadastro imobiliário




A Prefeitura de Nova Iguaçu segue realizando a atualização do cadastro imobiliário em diferentes bairros da cidade. As equipes responsáveis pelo recadastramento estão percorrendo os imóveis devidamente identificadas com crachá e colete, facilitando o reconhecimento pelos moradores durante as visitas.

A visita ocorre nos imóveis dos moradores da cidade. O objetivo do trabalho é manter as informações sempre atualizadas, contribuindo para o planejamento urbano e a gestão dos serviços públicos. Os cadastradores registram informações como tipo de revestimento, piso, idade aparente da construção e dados do proprietário ou responsável pelo imóvel. Ao final, o morador confirma as informações coletadas para concluir o cadastro.

“Esse trabalho permite que a Prefeitura tenha informações mais precisas sobre os imóveis da cidade, contribuindo para o planejamento das políticas públicas e para a melhoria dos serviços prestados à população. Por isso, é importante que os moradores recebam nossas equipes e colaborem com a atualização”, destacou Evandro Gonçalves, secretário municipal de Fazenda e Fiscalização Tributária.

Neste mês, o trabalho está sendo concentrado nos bairros Califórnia, Jardim Tropical e Engenho Pequeno. Cerca de 3 mil imóveis são recadastrados por semana, e a previsão é atualizar aproximadamente 400 mil imóveis até o fim de 2027.

Caso não haja ninguém no imóvel no momento da visita, a equipe deixará um comunicado com orientações para que o responsável conclua a atualização online.

Outras informações podem ser obtidas no setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Rua Athaide Pimenta de Morais, nº 528, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O atendimento também é realizado pelo telefone (21) 2666-4928 ou pelo e-mail ouvidoria@novaiguacu.rj.gov.br.

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