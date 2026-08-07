ENTRETENIMENTO

João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em João Fonseca supera Tsitsipas na estreia do Masters 1000 de Montreal

Por MRNews

O jovem tenista carioca João Fonseca cravou a primeira vitória da carreira na quadra de piso duro do Masters 1000 do Canadá, em Montreal, e de quebra encerrou um jejum de 11 anos sem triuinfos de brasileiros no torneio.  Nesta quarta-feira (5), o número 27 do mundo despachou o grego Stefanos Tsitsipas – ex- top 3 e atual 53º no ranking – por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5, após 1h51min. O último brasileiro a vencer no Masters do Canadá foi Thomas Bellucci, em 2015.

Foi a segunda vitória de João Fonseca, de 19 anos, em dois confrontos contra o grego – em setembro passado, o brasileiro já derrotara Tsitsipas em Atenas (Grécia) no qualifiers da Copa Davis, torneio entre nações. 

O próximo adversário do carioca de 19 anos será o norueguês Casper Ruud (14º). O jogo será nesta quinta-feira (6), em horário ainda indefinido. Assim como João Fonseca, Ruud também estreou direto na segunda rodada do torneio. Ele passou fácil pelo argentino Juan Manuel Cerundolo (52º) com parciais de 6/1 e 6/2.

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O duelo contra Ruud pela terceira rodada pode ter clima de revanche, já que João Fonseca o eliminou nas oitavas de final de Roland Garros, com vitória por 3 sets a 1, há pouco mais de dois meses. Uma vitória importante que classificou pela primeira vez o jovem tenista às quartas de um Grand Slam.

Estreias de brasileiros nas duplas

No torneio de duplas masculinas, a parceria dos gaúchos Orlando e Rafael Matos disputa a primeira rodada nesta quinta (6) contra os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

A outra estreia será da dupla do mineiro Marcelo Melo com o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo. Eles enfrentarão os anfitriões Alexis Galarneau e Duncan Chan.

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