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Jovem é preso por furto em loja de roupas e outros três por receptação

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Foto: Divulgação/PCRR

Um jovem, de 23 anos, e outros três com idades de 30, 33, e 38 anos, foram presos nesta terça-feira, 4, pelos crimes de furto e receptação, em Boa Vista. Conforme a Polícia Civil de Roraima (PCRR). O crime ocorreu na última quinta-feira, dia 30 de julho, por volta das 5h15, bairro Jardim Floresta. Um um dos autores quebrou a vidraça da loja utilizando uma pedra, invadiu o estabelecimento e subtraiu diversas peças de vestuário de marcas.

As investigações tiveram início logo após o registro da ocorrência. Imagens do sistema de videomonitoramento do estabelecimento foram fundamentais para identificar um dos suspeitos e orientar o trabalho investigativo.

Na manhã desta terça-feira, os policiais localizaram o de 23 anos, no bairro São Vicente. Durante a abordagem, ele confessou a participação no furto e informou que parte das mercadorias estavam em uma borracharia, onde comercializou os produtos. Desse modo, a polícia cosenguiu diversas camisas e cintos pertencentes à loja.

Todos os envolvidos responderão pelo crime de furto qualificado, crime de receptação, que consiste em adquirir, receber, transportar, ocultar ou comercializar produto proveniente de crime.

Fonte: Da Redação

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