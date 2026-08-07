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SAEG avança no Programa de Redução de Perdas da cidade – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) segue avançando com o Programa de Redução de Perdas de Água, uma das maiores iniciativas de modernização do sistema de abastecimento do município.

 

Como parte desse trabalho, serão instalados 8 (oito) macromedidores de vazão, equipamentos que permitem monitorar com mais precisão a distribuição de água, identificar possíveis perdas e tornar o sistema mais eficiente.

 

Para a execução dos serviços, será necessária a interrupção temporária do abastecimento em alguns setores da cidade:

 

📅 04 de agosto (terça-feira)

📍 Portal das Colinas – Parte alta.

📍 Alto das Almas – Somente na rua atrás do Campo de Futebol Felipe Tobias.

 

📅 05 de agosto (quarta-feira)

📍 Vila Ofélia.

📍 Engenho D’Água.

 

📅 06 de agosto (quinta-feira)

📍 Primori/Montes Verdes, Jardim das Figueiras, Rua da Sardinha e Bom Jardim.

 

Durante a realização dos trabalhos, poderá ocorrer falta de água ou baixa pressão nos bairros mencionados.

 

A interrupção está prevista para o início da manhã, com normalização gradual do abastecimento ao longo da tarde, após a conclusão dos serviços.

 

Essas melhorias fazem parte dos investimentos realizados pela SAEG para aumentar a eficiência operacional, reduzir desperdícios e garantir mais segurança e qualidade no abastecimento de água para a população.

 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone 156 ou pelo aplicativo 156 SAEG.

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