AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 32/2026 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL E GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS EM COMODATO, QUANDO APLICÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito

O MUNICÍPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Eletrônico, que será regida pela Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, pelo Decreto Municipal nº. 77/2025 de 24 de março de 2025 e Decreto Municipal nº. 15 de 05 de fevereiro de 2024, que regulamenta as contratações pelo Sistema de Registro de Preços, subsidiariamente pela Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, conforme adiante especificada:

OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de cargas de gás oxigênio medicinal e gás oxigênio industrial, com fornecimento de cilindros em comodato, quando aplicável, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bonito/MS.

DATA DE ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

Dia 07/08/2026 às 08h (horário de Brasília)

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

Até dia 20/08/2026 às 08h (horário de Brasília)

ABERTURA DAS PROPOSTAS:

Dia 20/08/2026 às 08:30h (horário de Brasília)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 20/08/2026 às 09h (horário de Brasília)

Local: Plataforma BLL Compras – https://bll.org.br/

Código Registro Informação: F62C653A43FC11B42F4696FC15D6DAF080DB4654.

RETIRADA DO EDITAL: O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no endereço acima especificado e no site da Prefeitura Municipal www.bonito.ms.gov.br, gratuitamente.

Bonito/MS, 05 de agosto de 2026.

Assinado na Autorização

Elcio da Silva Casanova

Secretário Municipal de Administração e Finanças