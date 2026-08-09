Cinema drive-in é atração no Parque das Águas nos dias 15 e 16 de agosto – Agência de Notícias

Fotos: Danilo Ramos

Sorocaba viverá a nostalgia do cinema drive-in, nos dias 15 e 16 de agosto, com sessões gratuitas do Cine Autorama, no Parque das Águas. Serão quatro exibições com opções de filmes para todas as idades e que contam com recursos de acessibilidade. Os ingressos devem ser reservados pelo site: https://cineautorama.com.br/.

A programação é viabilizada pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, e patrocínio da Yelum Seguros, além de contar com o apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e da Mina Cultural.

Os espectadores poderão conferir os filmes dentro dos carros estacionados a céu aberto. Os veículos serão organizados em fileiras, em frente à telona inflável com projeção de alta qualidade. Para ouvir o som do filme, o público poderá sintonizar a rádio na frequência que será indicada na tela.

No sábado (15), às 19h, o filme “Meu Sangue Ferve por Você” (2024) abre a programação especial. O longa-metragem é uma produção nacional, indicada ao público a partir de 12 anos, que narra a paixão à primeira vista de Sydney Magal por Magali West no final da década de 70.

Na sequência, às 21h30, será exibido “F1- O Filme” (2025). Estrelado por Brad Pitt, o filme acompanha Sonny Hayes, uma lenda do automobilismo que foi convencido a liderar uma equipe de Fórmula 1.

Já no domingo (16), às 18h30, o público poderá conferir o filme “Quero Ser Grande” (1988), comédia dos anos 80 que acompanha a vida de um garoto de 12 anos que deseja ser mais velho e acorda misteriosamente no corpo de um homem de 30 anos.

Para finalizar a sequência de exibições, às 21h, é a vez de “Superman” (2025), que mistura ação, humor e emoção na apresentação de um Superman movido pela compaixão e crença no ser humano.

A dinâmica drive-in permite que a população vivencie uma experiência nostálgica, proporcionando um formato diferente de cinema. O público poderá assistir aos filmes à vontade, dentro dos carros, ou optar pela área externa com cadeiras disponíveis. O Parque das Águas fica na Rua Antônio Joaquim Santana, 714, no Jardim Abaeté.