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Estudantes: ajudem a construir as regras das entidades de representação estudantil do IFSP! – IFSP

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Resolução regulamentará grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios centrais estudantis e associações atléticas; consulta segue aberta até 08 de setembro

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) convida a comunidade estudantil a participar da construção da regulamentação das entidades de representação estudantil da Instituição. A partir desta quarta-feira, 6 de agosto, está aberta a consulta pública da minuta da resolução que estabelecerá normas para a criação, o reconhecimento, a organização e o funcionamento de grêmios estudantis, centros acadêmicos, diretórios centrais estudantis e associações atléticas no âmbito do IFSP.

Até o dia 8 de setembro de 2026, estudantes de todos os campi poderão encaminhar sugestões de alteração, inclusão ou exclusão de dispositivos da proposta por meio de um formulário eletrônico. Após o encerramento da consulta pública, a comissão responsável terá um período de 30 dias para analisar e compilar as contribuições recebidas, consolidando a versão final do documento.

A proposta busca fortalecer a representação estudantil no IFSP, estabelecendo diretrizes para o reconhecimento institucional das entidades, seus direitos e deveres, processos eleitorais, utilização de espaços institucionais, solicitação de apoio para atividades estudantis e demais aspectos relacionados ao seu funcionamento.

Entre os objetivos previstos na minuta estão a ampliação da participação estudantil na vida acadêmica, o incentivo à organização de atividades acadêmicas, científicas, culturais, esportivas e sociais, o fortalecimento da formação cidadã e da defesa dos direitos estudantis, além do estímulo ao diálogo entre as entidades e a comunidade acadêmica.

A participação dos estudantes é fundamental para que a regulamentação reflita a realidade dos campi e fortaleça a atuação das organizações estudantis em toda a Instituição.

Como participar

As sugestões devem ser encaminhadas exclusivamente por meio do formulário eletrônico disponível aqui.

Consulte aqui a minuta completa da resolução que serve de base para o envio das contribuições.

Cronograma

06/08 a 08/09 – consulta pública da minuta da resolução

09/09 a 09/10 – análise e compilação das contribuições recebidas para consolidação da versão final do documento

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