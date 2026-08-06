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Investimento de R$ 5 milhões vai reforçar a proteção da fauna na MS-345, principal acesso a Bonito. – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) vai investir mais de R$ 5 milhões na instalação de cercas ao longo da rodovia MS-345, importante via de acesso ao município de Bonito. A medida tem como objetivo diminuir os acidentes envolvendo animais silvestres, um problema recorrente na região.

De acordo com aviso de licitação publicado pela Diretoria de Licitações de Obras (DLO) no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul desta terça-feira (5), o investimento previsto é de R$ 5.071.615,56.

O projeto contempla a implantação de 27,6 quilômetros de cercamento. Como as estruturas serão instaladas nos dois lados da rodovia, a extensão efetivamente protegida será de aproximadamente 13,8 quilômetros.

As obras serão realizadas em um trecho da MS-345, conhecida como Estrada do 21, nas proximidades do entroncamento B da BR-419. A expectativa é que a intervenção contribua para reduzir a circulação de animais na pista e, consequentemente, os riscos de acidentes.

A contratação será feita por meio de concorrência eletrônica, com julgamento pelo critério de menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 24 de agosto, às 8h30 (horário de Mato Grosso do Sul), por meio da plataforma E-Kronos, onde também estarão disponíveis o edital e os documentos do processo.

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