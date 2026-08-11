Por MRNews



Jovem psicóloga de 25 anos passa mal, luta pela vida durante dias e desfecho comove cidade do interior de SP

Uma história marcada por esperança, mobilização e tristeza comoveu moradores de São Carlos, no interior de São Paulo. A psicóloga Juliana Reijane Néo, de apenas 25 anos, permaneceu internada por cerca de duas semanas em estado grave após um problema de saúde que evoluiu rapidamente. Apesar dos esforços das equipes médicas, a jovem não resistiu.

A notícia provocou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes que acompanhavam sua trajetória. Nas redes sociais, dezenas de homenagens destacaram sua dedicação, empatia e compromisso com o cuidado ao próximo.

Sintomas começaram dias antes da internação

Segundo informações divulgadas pelas autoridades de saúde, Juliana procurou atendimento médico no dia 17 de abril após sentir fortes dores de cabeça que persistiam havia cerca de uma semana. Além disso, ela apresentava episódios de náuseas e vômitos.

Após o primeiro atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), seu quadro se agravou poucas horas depois. A família precisou levá-la novamente ao serviço de emergência, onde ela chegou em parada cardiorrespiratória.

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As equipes médicas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, conseguindo restabelecer seus sinais vitais antes da transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de São Carlos.

Durante vários dias, familiares e amigos mantiveram uma corrente de orações e esperança pela recuperação da jovem.

Diagnóstico foi confirmado após internação

Somente após dias de tratamento intensivo veio a confirmação da doença responsável pelo agravamento do quadro clínico.

Juliana morreu em decorrência de meningite, conforme confirmou a Santa Casa de São Carlos. O tipo específico da doença não foi divulgado, e o caso passou a ser acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do município.

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A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal e pode evoluir rapidamente, exigindo atendimento médico imediato.

Família tomou decisão que salvou outras vidas

Mesmo diante da dor da perda, a família autorizou a doação dos órgãos da psicóloga.

Graças ao gesto de solidariedade, foram captados:

Coração;

Fígado;

Pâncreas;

Rins;

Vasos sanguíneos.

Segundo a Santa Casa, foi a primeira vez que a instituição realizou uma captação de pâncreas para transplante, em uma operação que envolveu equipes especializadas de diferentes regiões do estado.

A atitude da família permitiu que outras pessoas tivessem uma nova oportunidade de vida.

Clínica onde trabalhava prestou homenagem

Juliana integrava a equipe da clínica Cuhidar Saúde, em São Carlos.

Em nota de pesar, a instituição destacou sua dedicação profissional, ética e carinho no atendimento aos pacientes.

Colegas de trabalho lembraram que a psicóloga conquistava todos ao redor pela sensibilidade, competência e acolhimento, deixando um legado que permanecerá vivo entre aqueles que conviveram com ela.

O que é a meningite?

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que protegem o sistema nervoso central.

Ela pode ser causada por diferentes agentes, como:

Bactérias;

Vírus;

Fungos;

Parasitas.

As formas bacterianas costumam ser as mais graves e podem evoluir rapidamente caso o tratamento não seja iniciado o quanto antes.

Principais sintomas

Entre os sintomas mais comuns estão:

Febre alta;

Dor de cabeça intensa;

Náuseas e vômitos;

Rigidez na nuca;

Mal-estar;

Dificuldade para movimentar o pescoço;

Em alguns casos, manchas avermelhadas pelo corpo.

Diante desses sinais, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente.

Vacinação continua sendo a principal forma de prevenção

O Ministério da Saúde disponibiliza vacinas contra alguns dos principais agentes causadores da meningite por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Entre elas estão a vacina meningocócica, a pneumocócica e a pentavalente, fundamentais para reduzir o risco das formas mais graves da doença.

A morte precoce de Juliana Reijane Néo causou forte impacto em São Carlos e em toda a região de Araraquara, reforçando a importância do diagnóstico precoce, da vacinação e da rápida procura por atendimento médico diante dos primeiros sintomas.

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