Oficina de cultivo de orquídeas é realizada no Jardim Botânico de Sorocaba neste sábado (8) – Agência de Notícias

Os sorocabanos poderão participar, neste sábado (8), das 9h às 11h, da oficina gratuita de cultivo de orquídeas, oferecida pelo Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS), no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

As orquídeas, conhecidas pela beleza, compõem cerca de 10% das plantas que têm flores do planeta e são encontradas em praticamente todos os lugares.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre as orquídeas, suas formas de vida na natureza (orquídeas epífitas, terrestres e rupícolas), as partes da planta e suas funções, além de técnicas adequadas de nutrição, adubação, poda e plantio.

O Jardim Botânico está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e tem entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: jardimbotanico@sorocaba.sp.gov.br.