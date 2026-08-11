Pesquisa do Procon-JP registra queda nos menores preços da gasolina comum e do álcool

Desde a pesquisa realizada no último dia 29 de julho, os menores preços dos litros da gasolina comum e do álcool registraram queda no pagamento à vista de R$ 0,02 e R$ 0,30, respectivamente. É o que registra a nova pesquisa comparativa de preços para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) em 110 postos da Capital.

A gasolina comum está oscilando entre R$ 6,21 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,90 (Almeida – Paratibe e Brisamar), diferença de R$ 0,69. O produto aumentou em quatro postos, reduziu em 22 e manteve o valor em 81 locais. Para pagamento na modalidade cartão, a gasolina comum está sendo comercializada com preços entre R$ 6,28 (Opção – Cristo) e R$ 6,69 (Postos São José – Cruz das Armas e Castelo Branco e Opção – Bessa).

Já o álcool mostra o menor preço saindo de R$ 4,57 para R$ 4,27 (Metrópole – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 4,99 (cinco postos) em relação à semana passada. O produto manteve o preço em 76 postos, com dois aumentando e 27 reduzindo. No crédito, o etanol oscila entre R$ 4,67 (Opção – Distrito Industrial) e R$ 4,99 (três postos).

Quanto à gasolina aditivada, o produto traz queda no preço, saindo de R$ 6,48 para R$ 6,25 (Postos Expressão Beira-Rio e Torre), com o maior subindo de R$ 6,95 para R$ 6,96 (Postos Almeida – Paratibe e Brisamar). Na modalidade crédito, o preço está sendo praticado entre R$ 6,48 (Opção – Cristo) e R$ 6,95 (São José – Castelo Branco). Confira pesquisa comparativa clicando neste link.

S10 – Um combustível que manteve os preços nas duas pontas em relação à pesquisa anterior foi o diesel S10, oscilando entre R$ 6,59 (Estrela – Geisel e Texas – Funcionários II) e R$ 7,59 (Da Serra II – Bessa), diferença de R$ 1,00. Dois postos aumentaram, sete reduziram e 88 mantiveram o preço da semana passada. No cartão, está entre R$ 6,89 (Opção – Distrito Industrial) e R$ 6,55 (Postos São José – Castelo Branco e Cruz das Armas).

Diesel comum – O diesel comum vem mantendo o mesmo preço há duas semanas, R$ 6,28 (Independência – Tambiá), com o maior caindo de R$ 7,39 para R$ 7,09 (Costinha IV – Penha).

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) também manteve os preços se comparado à semana passada: R$ 4,89 (Metrópole – Tambiá) e R$ 4,99 (oito postos).

Postos mais baratos – A pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP no dia 04 de agosto indica, ainda, onde o consumidor pode encontrar os postos com os combustíveis mais baratos da Capital, em uma tabela que traz os locais divididos por zona da cidade. O levantamento traz do menor ao maior preço da gasolina (comum e aditivada), do álcool, do diesel (S10 e comum) e do GNV.