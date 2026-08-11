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Sesc Roraima promove espetáculo de dança inspirado no imaginário, lendas e folclores amazônicos em Boa Vista

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Foto: Divulgação/Sesc Roraima

O Sesc Roraima promove, no dia 14 de agosto, o espetáculo de dança “Cruviana: Amanhecer de Resistência”, da JM Jazz Centro de Arte. A apresentação de jazz contemporâneo é inspirada no imaginário, nas lendas, nos folclores amazônicos e acontece no Teatro Jaber Xaud, com ingresso solidário. (Entenda abaixo).

O espetáculo integra a programação do Festival Cultural Cruviana, iniciativa do Sesc que valoriza a produção artística local e promove o acesso da população às diferentes linguagens da cultura.

A apresentação combina dança, música e teatro para construir uma experiência artística que aproxima a ancestralidade amazônica da contemporaneidade.

‘Memória’

Conforme o diretor artístico da JM Jazz Centro de Arte, Joandson Marques, a montagem apresenta uma passagem pelo imaginário do folclore amazônico, reunindo elementos que fazem parte da memória e das vivências de quem habita a região.

“A peça é um pouco sobre uma passagem pelo imaginário do folclore amazônico, desde as lendas amazônicas até uma mistura dessas lendas com a contemporaneidade e as histórias locais”, explica.

O repertório musical também é um dos destaques da apresentação. De acordo com o diretor, cerca de 80% das músicas utilizadas são regionais, com obras de artistas e grupos locais, além de composições instrumentais criadas especialmente para algumas cenas. A proposta é fortalecer a conexão entre a dança, assim como a identidade cultural amazônica.

Para o analista de Cultura do Sesc Roraima, Abimael Maia, o espetáculo representa uma oportunidade de celebrar a identidade amazônica por meio das artes cênicas.

“O espetáculo reúne música, dança e teatro em uma emocionante homenagem à identidade amazônica, celebrando a força, a memória e a ancestralidade dos povos do Norte”, destaca.

Ele ressalta ainda que o Festival Cultural Cruviana faz parte das ações do Sesc voltadas à valorização dos artistas locais, ao fortalecimento da produção cultural e ao desenvolvimento das artes cênicas por meio da qualificação e da fruição artística.

Ingresso solidário

Para prestigiar o espetáculo “Cruviana: Amanhecer de Resistência”, o público deve realizar a troca de alimentos por ingressos, conforme a categoria:

  • Trabalhadores do comércio e dependentes: 1 kg de alimento;
  • Empresários: 2 kg de alimento;
  • Público geral: 3 kg de alimento.

Os ingressos podem ser retirados mediante a doação dos alimentos a partir de 5 de agosto, nos seguintes pontos de troca:

Sede Administrativa do Sesc
Rua Araújo Filho, nº 947, Centro
Das 7h30 às 18h30

Academia do Sesc
Av. Venezuela, nº 766, Mecejana
Das 5h30 às 22h

Unidade Sesc de Cultura
Av. Major Williams, nº 893, Centro
Das 8h às 21h

Os alimentos arrecadados serão destinados às ações sociais do Sesc Mesa Brasil, contribuindo, assim, para o combate à insegurança alimentar.

Fonte: Da Redação

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