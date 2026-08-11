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Seu próximo emprego pode estar mais perto do que você imagina – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, de uma nova oportunidade profissional ou deseja dar os primeiros passos para empreender, reserve esta data!

 

No próximo dia 14, a Prefeitura de Guaratinguetá realiza o Feirão do Emprego, um evento gratuito que reunirá empresas, oportunidades de emprego e estágio, palestras, oficinas, entrevistas, orientação profissional e diversos serviços voltados ao desenvolvimento de carreira.

 

 Espaço Multiuso – Rua Visconde do Rio Branco, 115 – Centro

 Das 14h às 20h

 Entrada gratuita

 

 Leve seu currículo e aproveite a oportunidade para conversar diretamente com empresas, ampliar sua rede de contatos e dar um importante passo rumo ao seu futuro profissional.

 

Não perca essa chance. O seu talento pode encontrar a oportunidade que estava esperando!

 

 

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