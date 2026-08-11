Turma da Boiadeirinha é confirmada no Festival de Inverno de Bonito 2026

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul confirmam mais uma atração para o Festival de Inverno de Bonito 2026. A Turma da Boiadeirinha, projeto infantil idealizado pela cantora Ana Castela, se apresenta no dia 28 de agosto, com um espetáculo voltado para toda a família.

Inspirada no universo da artista sul-mato-grossense que conquistou o Brasil, a Turma da Boiadeirinha leva ao palco personagens, música, brincadeiras e mensagens sobre amizade, respeito e a vida no campo. O projeto tem atraído milhares de crianças por onde passa e promete encantar o público durante o festival.

Além da Turma da Boiadeirinha, o Festival de Inverno de Bonito já tem confirmados Ferrugem, no dia 27 de agosto; Leo Foguete, também no dia 28; Seu Jorge, no dia 29; e a dupla Humberto & Ronaldo, que encerra a programação de shows no dia 30 de agosto.

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A Prefeitura de Bonito e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgarão em breve a programação completa do Festival de Inverno de Bonito 2026, com as atrações culturais, espetáculos, oficinas, exposições e demais atividades gratuitas que integrarão o evento.