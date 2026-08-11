ENTRETENIMENTO

Turma da Boiadeirinha é confirmada no Festival de Inverno de Bonito 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Turma da Boiadeirinha é confirmada no Festival de Inverno de Bonito 2026

Por MRNews

A Prefeitura de Bonito e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul confirmam mais uma atração para o Festival de Inverno de Bonito 2026. A Turma da Boiadeirinha, projeto infantil idealizado pela cantora Ana Castela, se apresenta no dia 28 de agosto, com um espetáculo voltado para toda a família.

Inspirada no universo da artista sul-mato-grossense que conquistou o Brasil, a Turma da Boiadeirinha leva ao palco personagens, música, brincadeiras e mensagens sobre amizade, respeito e a vida no campo. O projeto tem atraído milhares de crianças por onde passa e promete encantar o público durante o festival.

Além da Turma da Boiadeirinha, o Festival de Inverno de Bonito já tem confirmados Ferrugem, no dia 27 de agosto; Leo Foguete, também no dia 28; Seu Jorge, no dia 29; e a dupla Humberto & Ronaldo, que encerra a programação de shows no dia 30 de agosto.

Campo Grande tem a 4ª menor taxa de desemprego – CGNotícias

tráfego da ponte sobre vazante 1 do rio Tereré, na MS-243, ficará interditado no fim de semana – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A Prefeitura de Bonito e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgarão em breve a programação completa do Festival de Inverno de Bonito 2026, com as atrações culturais, espetáculos, oficinas, exposições e demais atividades gratuitas que integrarão o evento.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Bahia arranca empate com Fluminense no Brasileiro Feminino

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Bahia arrancou um empate de 3 a 3 com o Fluminense, neste sábado (23) no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 12ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. A TV Brasil transmitiu o confronto ao vivo. Graças ao resultado as Mulheres de Aço chegaram […]
ENTRETENIMENTO

Região do Seridó deve registrar chuvas intensas durante o Carnaval 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Região do Seridó deve registrar chuvas intensas durante o Carnaval 2025 Durante o período do Carnaval 2025, a Região do Seridó, conhecida por sua cultura rica e clima peculiar, deverá enfrentar intensas pancadas de chuva, conforme as previsões meteorológicas divulgadas recentemente. As estimativas apontam que os episódios de chuva se intensificarão especialmente no […]
ENTRETENIMENTO

Rio Negro ganha pacote de obras que vão qualificar infraestrutura e saneamento do município

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Com uma gestão municipalista, que pensa o bem-estar das pessoas, o governador Eduardo Riedel entregou um pacote de obras em Rio Negro. São investimentos para qualificar a infraestrutura urbana e rural, além de ampliar a cobertura de saneamento da cidade. A solenidade ocorreu neste sábado (31), no Salão Paroquial do município. “Trabalho em […]