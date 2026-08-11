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Guaratinguetá realizará ação de vacinação contra a Febre Amarela na região da Rocinha – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Guaratinguetá realizará ação de vacinação contra a Febre Amarela na região da Rocinha – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará neste sábado, (08), das 8h às 15h, uma ação de vacinação contra a Febre Amarela na região da Rocinha.

 

A mobilização acontecerá no formato casa a casa, levando a vacinação até os moradores e ampliando o acesso à imunização nas áreas rurais.

 

Serão atendidos os bairros Paiol, Brumado, Fogueteiro de Cima, Pedra Branca, Goiabal, Fazendinha, Mandú, Retiro, Pinheirinho, Rincão e Rodovia.

 

Durante a ação, as equipes de saúde irão orientar a população sobre a importância de manter a carteira de vacinação atualizada.

 

A vacina é a principal forma de prevenção contra a Febre Amarela, uma doença grave e que pode levar a óbito. A iniciativa reforça o cuidado e a prevenção, especialmente diante dos casos registrados em municípios da região.

 

 Receba a equipe de saúde e mantenha sua vacinação em dia.

 

 

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