A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (08)

Confira a programação dos bairros que serão atendidos: Jardim do Vale 2 Chácaras Agrícolas (Beira Rio) A
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