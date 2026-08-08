A Operação Cata Bagulho atenderá o seguinte bairro neste sábado, (08)

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Nesta sexta-feira (30), a Defesa Civil realizou uma palestra no Parque Anthero dos Santos, com os alunos da EMEF Santa Terezinha, do município de Canas (SP), abordando a importância da preservação do meio ambiente e o combate às queimadas. Durante a atividade, as crianças puderam conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Defesa […]