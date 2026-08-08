Atenção Primária reforça prevenção das doenças cardiovasculares com acompanhamento e controle do colesterol

No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado neste sábado (8), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) chama a atenção para a importância da prevenção e do acompanhamento regular nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Por meio da Atenção Primária, as equipes atuam na promoção da saúde, na identificação precoce de alterações e no incentivo à adoção de hábitos de vida saudáveis, contribuindo para reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Os números reforçam a necessidade desse cuidado. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% da população brasileira convive com o colesterol elevado, muitas vezes sem saber, já que a condição costuma evoluir de forma silenciosa. O colesterol alto está entre os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, responsáveis por aproximadamente 300 mil mortes por ano no Brasil.

Em João Pessoa, esse cuidado é fortalecido pela rede de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Nas Unidades de Saúde da Família (USFs), médicos, enfermeiros e demais profissionais acompanham os usuários de forma contínua, identificando fatores de risco, solicitando exames quando necessário e orientando sobre alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, controle do peso, abandono do tabagismo e redução do consumo de bebidas alcoólicas.

Como o colesterol elevado é uma condição silenciosa, o diagnóstico costuma ocorrer durante consultas e exames de rotina, reforçando a importância da medicina preventiva. Nesse contexto, as equipes realizam o rastreamento da população, avaliam o risco cardiovascular de forma individualizada e definem a conduta mais adequada para cada paciente, que pode incluir orientações para mudanças no estilo de vida ou tratamento medicamentoso. Casos de colesterol muito elevado ou de pacientes que já sofreram eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, são encaminhados para acompanhamento especializado na rede de saúde.

“O colesterol elevado é um fator de risco silencioso. Muitas pessoas convivem com essa alteração durante anos sem apresentar qualquer sintoma e só descobrem o problema após um infarto ou um AVC. Por isso, a prevenção é indispensável. Procurar regularmente a Unidade de Saúde da Família para consultas e exames permite identificar precocemente quem está em maior risco e iniciar o cuidado antes que a doença provoque complicações”, orienta Gabriel Pelegrineti Targueta, médico cardiologista e arritmologista colaborador da Secretaria de Saúde no Programa Sala do Coração da Atenção Primária à Saúde.

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do organismo. No entanto, quando os níveis do colesterol LDL estão elevados, essa gordura pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a circulação do sangue e aumentam o risco de infarto e AVC. Entre os principais fatores associados ao colesterol alto estão a alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados, o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o histórico familiar.

Embora hábitos de vida influenciem os níveis de colesterol, uma parcela importante dos casos tem origem genética. Pessoas com predisposição hereditária podem apresentar colesterol elevado desde a infância, mesmo mantendo hábitos saudáveis. Por isso, a recomendação dos especialistas é que o rastreamento seja realizado a partir dos 11 anos de idade, permitindo a identificação precoce de alterações, a avaliação do risco cardiovascular e a adoção de medidas preventivas capazes de reduzir o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares ao longo da vida.

A prevenção está diretamente relacionada à adoção de hábitos de vida saudáveis, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regularmente, controlar o peso, não fumar, moderar o consumo de álcool e realizar exames periódicos. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e fibras, com menor consumo de gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados, contribui para o controle do colesterol. Já a prática regular de atividade física e a manutenção do peso adequado, embora nem sempre reduzam diretamente os níveis de colesterol, diminuem o impacto desse fator de risco sobre o desenvolvimento das doenças cardiovasculares.

“A medicina preventiva vai além do tratamento de quem apresenta sintomas. O colesterol elevado é um fator de risco silencioso e, por isso, a população não deve esperar o aparecimento de sinais para procurar atendimento. O acompanhamento periódico na USF permite identificar precocemente alterações, avaliar o risco cardiovascular de cada paciente e adotar as condutas mais adequadas para prevenir complicações no futuro. A recomendação é que as pessoas procurem a USF de referência do seu bairro para realizar consultas de rotina e manter os exames em dia”, reforça o médico Gabriel Pelegrineti Targueta.

Além da assistência clínica, a Atenção Primária desenvolve ações permanentes de educação em saúde, fortalecendo o vínculo entre as equipes e a população e estimulando o autocuidado. Em João Pessoa, a Rede de Atenção Primária à Saúde conta atualmente com 222 equipes distribuídas em 98 USFs, garantindo acompanhamento contínuo dos usuários nos territórios onde vivem. Cada equipe atua junto à população de uma área específica, realizando ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, identificação de fatores de risco e acompanhamento dos usuários de forma integral.

Presente em todos os Distritos Sanitários do Município, a Rede amplia o acesso da população aos serviços de prevenção e cuidado. Neste Dia Nacional de Combate ao Colesterol, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância do acompanhamento regular da saúde e orienta a população a procurar a USF de referência do seu bairro para consultas, exames e avaliação dos fatores de risco cardiovasculares. A prevenção continua sendo a principal aliada para evitar doenças cardiovasculares e promover mais qualidade de vida.