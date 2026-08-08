Chega notícia envolvendo Tiago Barnabé e decisão pode acontecer

Por MRNews



Globo prepara proposta para tirar Tiago Barnabé do SBT e plano envolve Multishow e reencontro com Eliana

A disputa pelos grandes nomes da televisão brasileira pode ganhar um novo capítulo nos bastidores. A TV Globo estaria preparando uma proposta para tentar contratar o humorista Tiago Barnabé, atualmente no SBT, em uma negociação que pode envolver projetos na televisão aberta, no Multishow e até uma possível parceria novamente com Eliana.

A informação foi divulgada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco e aponta para uma movimentação estratégica da emissora carioca para fortalecer sua programação dominical.

Globo quer reforçar as tardes de domingo

De acordo com as informações de bastidores, a Globo estaria avaliando a contratação de Tiago Barnabé como parte de um projeto para aumentar a competitividade das tardes de domingo.

A estratégia também teria como objetivo disputar audiência com o Domingo Legal, atração comandada por Celso Portiolli no SBT.

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A emissora carioca estaria considerando diferentes possibilidades para a programação do domingo, independentemente de quem estiver à frente da principal atração da faixa.

Negociação com Tiago Barnabé já aconteceu no passado

A possível nova investida não seria a primeira tentativa da Globo de contratar o humorista.

Segundo as informações divulgadas, a emissora já teria procurado Tiago Barnabé aproximadamente dois anos atrás. Naquela ocasião, porém, o artista decidiu permanecer no SBT.

Agora, diante de um novo cenário, os executivos estariam dispostos a apresentar uma proposta mais robusta financeiramente, acompanhada de projetos capazes de oferecer ao humorista uma trajetória mais ampla dentro do grupo.

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Proposta pode incluir programa no Multishow

Um dos pontos que mais chamam atenção na negociação é a possibilidade de Tiago Barnabé ganhar um programa próprio no Multishow.

O projeto em estudo teria aproximadamente uma hora de duração e seria desenvolvido especificamente para o humorista.

A estratégia permitiria que Tiago tivesse espaço não apenas na televisão aberta, mas também em um dos principais canais de entretenimento do grupo Globo.

Além disso, a proposta poderia incluir participações frequentes em uma atração dominical apresentada por Eliana.

Reencontro com Eliana também estaria nos planos

A possibilidade de voltar a trabalhar com Eliana pode ser outro elemento importante da negociação.

Tiago Barnabé construiu uma relação profissional conhecida com a apresentadora durante o período em que trabalharam juntos em projetos de televisão. Um eventual reencontro diante das câmeras seria, portanto, um atrativo adicional para o novo contrato.

No entanto, segundo as informações de bastidores, a Globo teria consciência de que apenas a possibilidade de voltar a atuar ao lado de Eliana não seria suficiente para convencer o humorista a deixar o SBT.

Por isso, a estratégia envolveria um pacote mais amplo.

Globo estuda plano de carreira para o humorista

A proposta em análise poderia reunir diferentes frentes de atuação dentro do grupo.

Entre as possibilidades estão:

Programa próprio no Multishow;

Participações em atrações da TV Globo;

Presença em programas dominicais;

Projetos para o Globoplay;

Maior exposição nacional;

Contrato com valores mais competitivos.

A ideia seria oferecer ao humorista não apenas um novo emprego, mas uma estrutura de carreira com diferentes possibilidades de atuação.

Quando a proposta poderá ser apresentada?

As informações divulgadas apontam que o documento com as condições da possível contratação poderá ser apresentado ao representante de Tiago Barnabé até fevereiro de 2027.

Até o momento, porém, não há confirmação de que o humorista tenha decidido deixar o SBT ou de que a negociação tenha sido concluída.

Portanto, a possível mudança deve ser tratada como uma movimentação de bastidores, e não como uma transferência já confirmada.

Saída poderia mexer com o Domingo Legal

Uma eventual saída de Tiago Barnabé teria potencial para provocar mudanças no Domingo Legal, programa em que o humorista conquistou espaço e ganhou reconhecimento do público.

É justamente por isso que sua contratação pode ter importância estratégica para a Globo. Além de reforçar sua própria programação, a emissora poderia retirar do concorrente um artista que participa de uma atração consolidada nas tardes de domingo.

O próximo passo será acompanhar a evolução das negociações e verificar se a proposta envolvendo Multishow, Globoplay e um possível reencontro com Eliana será suficiente para convencer Tiago Barnabé a mudar de emissora.

Por enquanto, a decisão ainda está nos bastidores.

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